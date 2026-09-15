КМГ: Китайските иновативни лекарства разширяват присъствието си на световните пазари

Общата стойност на лицензионните сделки за китайски иновативни лекарства на чуждестранни пазари е надхвърлила 120 млрд. щатски долара от началото на годината, което е с 36% повече спрямо същия период на 2025 г, като авансовите плащания по тези сделки са надхвърлили 10 млрд. долара, а средната стойност на една сделка продължава да нараства, съобщиха от Държавната администрация за медицински продукти.

През последните години китайският регулатор ускори реформите, насочени към повишаване на качеството на фармацевтичната индустрия и насърчаване на иновациите. В резултат иновативни продукти се въвеждат по-бързо на пазара, като от началото на 2026 г. са одобрени общо 59 иновативни лекарства и 51 иновативни медицински изделия, сред които 13 лекарства от първи клас с нови механизми на действие или нови терапевтични мишени.

През 2025 г. в страната са регистрирани повече от 2900 клинични изпитвания на нови лекарства – с 18% повече на годишна база и рекордно висок брой. Клиничните изпитвания на клетъчни и генни терапии са се увеличили с около 30%, което показва висока активност в авангардните направления на разработването на лекарства.

Привлечени от иновативната екосистема на Китай, международни фармацевтични компании също увеличават инвестициите си в страната чрез изграждане и разширяване на научноизследователски центрове и производствени бази.

През март американският фармацевтичен гигант „Илай Лили" (Eli Lilly), разчитайки на голямото търсене в Китай на лекарства за диабет тип 2 и затлъстяване, обяви планове да инвестира 3 млрд. долара в страната през следващото десетилетие за разширяване на производствения си капацитет. Инвестицията е поредната значима стъпка на компанията за задълбочаване на присъствието ѝ на китайския пазар.

От Държавната администрация за медицински продукти посочват, че ще усъвършенстват допълнително механизмите за комуникация в ранните етапи на разработването на лекарства, ще предоставя целеви регулаторни насоки за ключови продукти и ще гарантират безпрепятствен достъп до ускорени процедури за изпитвания, за да подкрепят фармацевтичните иновации.