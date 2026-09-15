КМГ: „Чайна Мобайл“ постигна рекорд в квантовите технологии с високомерни многокомпонентни заплетени състояния

Изследователи от китайския телекомуникационен оператор „Чайна Мобайл" са постигнали рекорд в създаването на високомерни квантово заплетени състояния върху силициев фотонен квантов чип. Според компанията разработката предлага и нов начин за преодоляване на едно от основните препятствия пред увеличаването на мащаба на квантовите системи.

Екипът е създал два вида трикомпонентни, четиримерни заплетени състояния – състояния на Грийнбергер-Хорн-Цайлингер (ГХЦ) и състояния от тип В, с точност съответно 93,2 и 90,1 процента. От „Чайна Мобайл" определят резултата като най-мащабната демонстрация досега на подобно високомерно многокомпонентно квантово заплитане.

Квантовото заплитане е сред основите на квантовите технологии. То позволява на квантовите системи да обработват и предават информация по начини, които са невъзможни при традиционните компютри. За разлика от стандартния кубит, който има две основни състояния – 0 и 1, високомерната квантова единица може да има четири или повече състояния. Това позволява пренос на повече информация и по-висока устойчивост на шум.

Ключовото в китайската разработка е, че изследователите са използвали различните възможни състояния на отделните фотони, така че един фотон да може да носи няколко квантови единици информация. Според компанията това улеснява създаването на по-големи квантови системи, което е едно от основните предизвикателства пред развитието на технологията.

Експериментът е проведен върху програмируем силициев фотонен квантов чип с размери едва 16 на 1,5 милиметра. Учените са успели да създадат едновременно двата основни типа заплетени състояния, използвани в експеримента.

Постижението може да има приложение в квантовите комуникации, квантовите изчисления и високоточните измервания. „Чайна Мобайл" планира да продължи изследванията си и да провери възможностите за използване на технологията в по-големи квантови системи.