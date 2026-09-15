КМГ: Приказният Суджоу в „Из Китай с Павел“ (Видео)

В новия епизод на „Из Китай с Павел" продължаваме опознаването на красивия град Суджоу. Днес ще видим древния храм Ханшан, който датира от времето на династия Тан. Тази династия е една от най-обичаните от китайците и се счита за Златен век в развитието на страната. Династия Тан е съществувала от 618 до 907 година, което е приблизително времето на Първото българско царство. Китайският тански поет Джан Дзи увековечава Ханшан като пише класическата поема „Нощем до кленовия мост", в която описва среднощните камбани на храма.

„Ще съжаляваш цял живот, ако си дошъл в Суджоу, но не си посетил Тигровия хълм", това са думи на поета от династия Сун – Су Шъ, които описват по прекрасен начин следващата забележителност, която ще видим. Тигровият хълм пази история на повече от 2500 години.

Пагодата „Бейсъ" на северния манастир „Бао ън" е била най-високата сграда в стария Суджоу, висока е 76 метра и е построена преди 1700 години. Тя е задължително място, което всеки посетител на Суджоу трябва да види.

Разбира се 5-милионният Суджоу не е застинал в миналото. На изток от стария град се развива съвременното Сити, което се намира около красиво езеро. През нощта тук е пълно с хора, които се любуват на модерните небостъргачи или решават да поемат на пътешествие с корабчета. Нощните разходки в Суджоу винаги са добра идея, която впечатлява всеки посетител и жител на този магичен град.