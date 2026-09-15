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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23563618 www.24chasa.bg

КМГ: Китайският боксофис за 2026 г. надхвърли 29 млрд. юана

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Към 15 септември общите приходи от продажба на билети за филми в Китай през 2026 г., включително предварителните продажби, са надхвърлили 29 млрд. юана. Броят на зрителите е достигнал 737 млн., а прожекциите са над 106 млн.

До края на август приходите от китайски филми на международните пазари са надхвърлили 450 млн. юана, като през първата половина на годината над 20 китайски продукции са излезли на чуждестранни пазари.

През последните години се засилва т.нар. ефект „филм+", който свързва киното с туризма, ресторантьорството и други сфери на потреблението. Филмите все по-често стимулират нови комбинации между кино, спорт, културен туризъм и градски развлечения.

Тази тенденция не само разширява популяризирането на традиционната китайска култура, но и създава нови възможности за обновяване на градовете и подобряване на обществените пространства.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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