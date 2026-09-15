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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23563626 www.24chasa.bg

КМГ: Уан И проведе телефонен разговор с френския външен министър

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 14 септември китайският външен министър Уан И проведе телефонен разговор с френския външен министър Жан-Ноел Баро.

Уан И подчерта, че принципът за „един Китай" е политическата основа на всестранното стратегическо партньорство между Китай и Франция, и изрази надежда, че френската страна ще спазва това с конкретни действия, няма да поддържа никакви официални контакти с Тайван под каквато и да е форма и няма да изпраща никакви погрешни сигнали към силите, подкрепящи „независимостта на Тайван".

„Китай е един от най-големите пазари в света, а развитието на страната представлява възможност, а не предизвикателство за Европейския съюз. Надявам се, че Франция, като велика държава със стратегическа визия, ще насърчи с прагматична и рационална нагласа Европейския съюз да върви към Китай, да разглежда по-правилно развитието ни и да окаже положително влияние върху стабилността на отношенията между Китай и ЕС", заяви още Уан И.

Баро заяви, че френската страна твърдо се придържа към политиката на „един Китай". Икономическите и търговските отношения между ЕС и Китай в момента преминават през трудности и предизвикателства, като френската страна е готова да насърчи двете страни да намерят решения чрез конструктивен диалог.

Двамата обменяха мнения и по въпроси от общ интерес, като ситуацията в Иран и кризата в Украйна.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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