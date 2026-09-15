Изтеглиха до оманско пристанище нападнатия петролен танкер

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Центърът за морска сигурност на Оман съобщи, че плаващият под панамски флаг петролен танкер „Eл Гая“ (EL GAIA) е бил изтеглен до оманско пристанище, след като в машинното му отделение е избухнал пожар вследствие на нападение, предаде Ройтерс.

Омански военен кораб е евакуирал 23-ма членове на екипажа, а двама все още са в неизвестност, пише БТА.

Танкерът се е намирал на около 103 морски мили североизточно от Мусандам, когато е бил атакуван, съобщи още центърът за морска сигурност.

Иран съобщи вчера, че петролен танкер е експлодирал и е пламнал, след като се е блъснал в мина в Ормузкия проток. Танкерът "Ел Гая" се е движел по южния маршрут през протока, който е миниран от Иран, съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на КГИР.

Американските въоръжени сили обаче отхвърлиха тази версия.

"Петролният танкер "Ел Гая", плаващ под панамски флаг, беше ударен от иранска ракета миналия месец и стана неуправляем. Този уикенд Иран отново удари танкера с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", заяви Централното командване на САЩ (CЕНТКОМ) в Екс.

Контролът над Ормузкият проток се превърна в ябълката на раздора между Техеран и Вашингтон. Преди войната около една пета от световните доставки на петрол преминаваха през пролива. По този маршрут се изнасят също втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив

Насрочената за вчера среща на външните министри от държавите от Персийския залив и Иран с цел обсъждане на въпроса за Ормузкия проток, беше отложена в последния момент.