ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психологът Таня Църноречка: Проблемът с хазарта ид...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23564045 www.24chasa.bg

Изтеглиха до оманско пристанище нападнатия петролен танкер

2112
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Източник: Pixabay

Центърът за морска сигурност на Оман съобщи, че плаващият под панамски флаг петролен танкер „Eл Гая“ (EL GAIA) е бил изтеглен до оманско пристанище, след като в машинното му отделение е избухнал пожар вследствие на нападение, предаде Ройтерс.

Омански военен кораб е евакуирал 23-ма членове на екипажа, а двама все още са в неизвестност, пише БТА. 

Танкерът се е намирал на около 103 морски мили североизточно от Мусандам, когато е бил атакуван, съобщи още центърът за морска сигурност.

Иран съобщи вчера, че петролен танкер е експлодирал и е пламнал, след като се е блъснал в мина в Ормузкия проток. Танкерът "Ел Гая" се е движел по южния маршрут през протока, който е миниран от Иран, съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на КГИР.

Американските въоръжени сили обаче отхвърлиха тази версия.

"Петролният танкер "Ел Гая", плаващ под панамски флаг, беше ударен от иранска ракета миналия месец и стана неуправляем. Този уикенд Иран отново удари танкера с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", заяви Централното командване на САЩ (CЕНТКОМ) в Екс.

 Контролът над Ормузкият проток се превърна в ябълката на раздора между Техеран и Вашингтон. Преди войната около една пета от световните доставки на петрол преминаваха през пролива. По този маршрут се изнасят също втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив

Насрочената за вчера среща на външните министри от държавите от Персийския залив и Иран с цел обсъждане на въпроса за Ормузкия проток, беше отложена в последния момент.

Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет