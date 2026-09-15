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Русия поразила над 500 локомотива от началото на войната

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Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Руски атаки са нанесли щети или са унищожили над 500 локомотива от началото на войната, заяви днес украинският външен министър, цитиран от Ройтерс, на фона на ескалацията от страна на Москва на ударите срещу железопътна инфраструктура.

"Призоваваме партньорите си спешно да ни помогнат да открием локомотиви, съвместими с междурелсие 1520 мм, както и с финансиране, за да се ускори закупуването на нови", написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа Екс, цитиран от БТА.

Повече от половината засегнати локомотиви са ударени тази година, добави той.

Руски дрон може да е бил насочен към влака с бившия британски премиер Борис Джонсън и бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреъс, но е ударил локомотив край границата с Полша. Дипломатическият влак е преминал през района само минути преди атаката, съобщиха пък вчера  украинските железници, цитирани от "Гардиън".

Сред пътуващите са били още бившият шведски премиер Карл Билд, съветници по сигурността от няколко европейски правителства, германски депутати, дипломати и учени.

Според информация на „Шпигел" сред засегнатите от руските атаки е бил и един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц – Гюнтер Заутер, съветник по въпросите на външната политика и сигурността в канцлерството.

Саутер е пътувал с нощен влак от Киев към Полша в нощта срещу неделя. Около 5 часа сутринта частно наетият влак е спрял недалеч от полската граница, като заради удари с дронове в граничния район се е наложило част от пътниците да бъдат евакуирани.

Мярката за сигурност е предприета след инцидент по същата железопътна линия. По-рано същата сутрин, близо до полската граница, редовният влак от Киев за Варшава е бил атакуван от дрон. Според железопътния оператор е бил ударен локомотивът на влака, но няма пострадали хора.

Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

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