Руската фрегата не предупредила, преди да изстреля ракети към датския военен хеликоптер

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Руската фрегата, изстреляла сигнални ракети към датски военен хеликоптер, не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви пред Ройтерс министърът на отбраната на Дания Йепе Брус.

Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, съобщиха по-рано от датските въоръжени сили.

Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат.

Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО.

Междувременно Русия обвини пилота на датския военен хеликоптер в опасни маневри близо до нейни военни кораби в Балтийско море, предаде руската агенция РИА Новости, цитирана от БТА.

Руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин направи изявление, след като армията на членуващата в НАТО Дания съобщи за вчерашния инцидент, при който сигналните ракети едва не са поразили хеликоптера.

"Изисках от датската страна да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще и връчих протестна нота по този повод", каза Барбин, цитиран от РИА Новости.

На въпрос за случая говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че не разполага с подробности и не може да коментира.

Пред РИА Новости Барбин отбеляза също, че миналата година е подал оплакване за подобен инцидент. "През септември 2025 година, по време на среща в Министерството на външните работи на Дания, бях принуден да насоча вниманието към опасни прелитания и задържане във въздуха на малка височина на 27 август на хеликоптер на датските военновъздушни сили над големия противолодъчен кораб "Вицеадмирал Кулаков", заявява посланикът.

Подобни маневри създават риск от сблъсък и биха могли да попречат на техническата дейност на съответния руски военен кораб, добавя той, отбелязвайки, че в онзи момент хеликоптерът не е установил радиовръзка и не е реагирал на предупредителните сигнали.