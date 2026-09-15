Броят на столетниците в Япония надхвърли 100 000 за първи път

Броят на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи днес министерството на здравеопазването на страната, предаде ДПА, цитиран от БТА.

Общо 107 677 души на възраст 100 или повече години живеят в момента в четвъртата по големина икономика в света - със 7914 повече в сравнение с предходната година.

„Радваме се, че благодарение на напредъка в медицинските технологии много хора живеят по-дълго и продължават да бъдат активни", заяви пред медиите министърът на здравеопазването Кеничиро Уено.

Броят на столетниците се увеличава всяка година в продължение на 56 последователни години. Когато Япония започва да води статистика през 1963 г., в островната държава има едва 153 столетници, а 25 години по-късно броят им вече надхвърля 10 000.

Според последното проучване около 88 на сто от всички столетници са жени. Япония е една от страните с най-висока средна продължителност на живота в света - около 87 години за жените и около 81 години за мъжете.

В същото време населението на Япония намалява с рекордни темпове поради ниската раждаемост и сравнително ниските нива на имиграция. В началото на годината броят на японските граждани спадна под 120 милиона за първи път от 42 години, достигайки около 119,7 милиона. Само за една година населението на страната е намаляло с 917 000 души - приблизително колкото населението на един голям град.

Разходите за социално осигуряване в Япония се увеличават всяка година поради намаляващата раждаемост и застаряването на населението, което увеличава тежестта върху държавните финанси. Това се случва в страна, която и без това има най-високото ниво на държавен дълг сред индустриализираните държави, отбелязва ДПА.