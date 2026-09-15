Спряха полетите на летището в сицилианския град Катания заради облак пепел от Етна

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Летището в Катания, на остров Сицилия, е затворено заради облак пепел от вулкана Етна, съобщиха властите, отменяйки „всички излитания и кацания в близост до града до вторник следобед", предаде ДПА, цитирана от БТА.

От вчера насам са отменени няколко десетки полета, включително много международни връзки.

Най-активният вулкан в Европа изхвърля пепел от неделя. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) облакът от пепел достига височина от четири километра.

В момента за авиацията е обявена червена степен на тревога – най-високото от четирите нива, както беше и миналия месец. Това означава, че предстои или вече е в ход изригване със значително изхвърляне на пепел.

Все още не се знае колко дълго ще продължи тази ситуация. Летището в Катания се използва от голям брой чуждестранни туристи, които планират почивка на най-големия италиански остров в Средиземно море.

През август мина повече от седмица, преди тревогата да бъде отменена. Стотици полети бяха отменени в разгара на основния туристически сезон, а над 100 000 туристи бяха засегнати.

Вулканът Етна, който се издига на над 3300 метра, изригва редовно и се намира под постоянно научно наблюдение.