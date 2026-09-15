Одобриха отстраняването на главния прокурор на Украйна Руслан Кравченко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският парламент одобри отстраняването от длъжност на главния прокурор Руслан Кравченко, който вчера влезе в конфликт с независими агенции за борба с корупцията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кравченко, който подаде оставка на 7 септември, вчера съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) - една от институциите, разследващи прокуратурата.

Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да „избегне юридическа отговорност пред съда“.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера подписа указ за уволнението на Кравченко и призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването му от поста главен прокурор.

Уволнението на Кравченко днес бе подкрепено от 317 депутати, като за постигане на мнозинство бяха необходими 226 гласа.