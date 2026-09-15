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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23565422 www.24chasa.bg

Одобриха отстраняването на главния прокурор на Украйна Руслан Кравченко

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Руслан Кравченко КАДЪР: Екс/@Nikolai_IM

Украинският парламент одобри отстраняването от длъжност на главния прокурор Руслан Кравченко, който вчера влезе в конфликт с независими агенции за борба с корупцията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  

Кравченко, който подаде оставка на 7 септември, вчера съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) - една от институциите, разследващи прокуратурата.

Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да „избегне юридическа отговорност пред съда“.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера подписа указ за уволнението на Кравченко и призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването му от поста главен прокурор. 

Уволнението на Кравченко днес бе подкрепено от 317 депутати, като за постигане на мнозинство бяха необходими 226 гласа. 

 

Руслан Кравченко КАДЪР: Екс/@Nikolai_IM

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