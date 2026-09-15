ЕК прие Пакета за справедлива трудова мобилност

Европейската комисия прие Пакета за справедлива трудова мобилност, който включва пет законодателни предложения, имащи за цел да гарантират социалните права на гражданите в ЕС – независимо къде са избрали да живеят и работят. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Предложените подобрения ще позволят на работниците по-лесно да удостоверяват и упражняват своите социалноосигурителни и здравноосигурителни права, а професионалните квалификации при регулираните професии да бъдат по-лесно признавани във всички държави членки на ЕС.

Новите правила ще осигурят по-добра защита на трудещите се в друга държава от ЕС и ще премахнат бавните и сложни административни процедури, които затрудняват фирмите при наемането на квалифицирани кадри. Националните администрации ще могат да си сътрудничат по-ефективно при прилагането на трудовите права.

Сред предложенията е Европейски паспорт за социална сигурност, който ще даде възможност на гражданите да заявяват и получават изцяло онлайн съответните документи, включително Европейската здравноосигурителна карта.

Чрез Европейския портфейл за цифрова самоличност хората, които се преместват в друга държава от ЕС, ще могат да съхраняват и представят тези документи в цифров вид, а администрациите ще могат да ги проверяват бързо и сигурно.

За период от 12 години цифровизацията би могла да спести до 64 млн. евро на предприятията, 69 млн. евро на доставчиците на здравни услуги и 72 млн. евро на инспекциите по труда.

Комисията предложи също така да бъдат актуализирани правилата за трансгранично признаване на професионалните квалификации при регулираните професии като лекари, медицински сестри, инженери и учители.

След пълното му въвеждане пакетът се очаква да донесе ползи на стойност около 6 млрд. евро до 2040 г. Те ще бъдат постигнати благодарение на по-бързото признаване на професионалните квалификации и проверката в реално време на социалноосигурителните документи.