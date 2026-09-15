Лавров планира да се срещне с Рубио на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

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Руският външен министър Сергей Лавров планира да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк този месец, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано Кремъл потвърди, че приветства предложението на САЩ за мораториум между Русия и Украйна върху ударите срещу енергийна инфраструктура.

Преди това украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е склонен за среща с Владимир Путин на срещата на Г-20 в Маями, но Москва категорично отхвърли подобен сценарий. Руският лидер е съгласен единствено на преговори със Зеленски в Москва.

Путин все още не е решил дали да присъства на срещата на върха в Маями, в щата Флорида, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. Форумът е насрочен за 14 и 15 декември тази година.

Преди това емисарите на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, посетиха последователно Москва и Киев, докъдето се придвижиха с влак. Конкретни резултати от преговорите не бяха постигнати, въпреки "позитивните разговори".

Зеленски обяви, че очаква войната да продължи и през зимата, а Путин няма намерение да спира атаките срещу Украйна.

"Ако войната продължи, а ние очакваме това да се случи, разчитаме силно на зимния пакет от помощи, както за подкрепа на противовъздушната отбрана, така и на енергийния сектор", каза Зеленски на пресконференция след преговорите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Украинския президент намекна, че не очаква последните разговори за мир да дадат някакъв резултат.