9-годишно момче от Рим стана най-младият човек, покорил връх Монблан

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Деветгодишно момче от Рим изкачи Монблан заедно с баща си и стана най-младия известен човек, покорил най-високия връх в Алпите със собствени сили.

На 4 септември деветгодишният Лелио Масимо ди Рокасека от Рим изкачи високия 4807 метра Монблан заедно с татко си Валерио Масимо, който е опитен алпинист.

„Невероятно е да видя този свят под краката си – планините на три държави: Италия, Франция и Швейцария", сподели деветгодишното момче пред торинския всекидневник „La Stampa". След това рекордът бе отбелязан с тържество в хижата „Гуте" (Goûter), разположена на около 1000 метра по-ниско.

Александра и Валерио наричат ​​постижението световен рекорд. Бащата обаче се съсредоточава върху постижението на детето си, а не върху самия рекорд: „За нас не става въпрос за рекорда. Лелио просто обича планината."

Валерио Масимо изкачва Монблан за първи път на 14-годишна възраст. По-късно участва в експедиции в Хималаите и Каракорум, като изкачва върхове като Еверест, Чо Ою и К2. Семейството притежава къща в Шамони (Франция), откъдето Валерио редовно потегля към планината.

Лелио започва да се занимава с алпинизъм, когато е едва на три години. Първото му изкачване е на лесен връх в Апенините. На петгодишна възраст изкачва Гран Сасо – най-високия връх в Апенините – по маршрут, минаващ по билото.

По-късно започва да прави преходи в Доломитите. Баща му подчертава, че никога не е принуждавал сина си да се занимава с алпинизъм. Лелио сам открива страстта си към планината.