Близък на Путин дал поне $ 370 хил. за сватбеното парти на Тръмп-младши (Обзор)

Умар Кремльов в миналото е осъждан за побой и изнудване

Бивш изнудвач и побойник, който сега е сред най-влиятелните руски олигарси, е платил стотици хиляди долари за тузарското афтърпарти на Бахамите по случай сватбата на Доналд Тръмп-младши и жена му Бетина. Човекът, финансирал тридневния купон на частен остров, е шефът на противоречивата Международна боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов. Оказва се, че той е близък приятел на най-големия син на американския президент, а жестът му е подарък за женитбата.

Информацията за това потвърди Бетина Тръмп в свой пост в инстаграм, в който благодари на руснака за тридневното изживяване, което по думите ѝ

било сбъдната мечта

Публикацията дойде след разследване на изданието “ПроПублика”, което в детайли описва бляскавото пиршество.

Наемането на частния остров за купона струвало на олигарха 100 хил. долара на ден и се предполага, че е дал още 70 хил. долара за шоу с фойерверки. Освен това е платил за пълния престой на всички 50 гости.

Жестът му навлече критики на младото семейство Тръмп - най-вече от експерти в областта на политическата етика.

“Хората не дават просто така стотици хиляди долари на някакъв познат, без да искат нещо в замяна”, смята Джордан Либовиц, вицепрезидент по комуникациите на организацията “Граждани за отговорност и етика във Вашингтон”.

Доналд Тръмп-младши не заема политическа позиция и приемането на жеста наКремльов не се смята за конфликт на интереси, коментират правни експерти. Въпреки това синът има

сериозно влияние над баща си

и подозренията са, че Кремльов се опитва да се сближи с президента. Републиканецът отрече да познава руснака и заяви, че действията му не са голяма работа.

47-годишният Кремльов има тъмно минало. През двайсетте си години е би осъждан в Русия за изнудване и побой. Впоследствие попада под крилото на президента Владимир Путин и се издига бързо в Кремъл.

През 2017 г. става шеф на Руската федерация по бокс, а през 2020 г. е назначен за президент на IBA. Асоциацията е нещо подобно на ФИФА, но за бокс и се финансира от руската държавна енергийна компания “Газпром”. Дълго време тя организираше боксовите мачове в рамките на Олимпийските игри, но това право беше отнето през 2023 г. след множество обвинения за корупция.