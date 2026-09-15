Анонимен дарител е платил за кремацията на стрелеца, опитал да убие Тръмп

Анонимен дарител е платил за кремацията на тялото на стрелеца, извършил опита за убийство на американския президент Доналд Тръмп, сочат документи на ФБР.

Извършителят на опита за убийство на Тръмп, Томас Крукс, е използвал псевдонима „Боб Дол", преди анонимен дарител да плати за кремацията му

Бивш агент на ФБР и експерт по криминално профилиране твърди, че мъжът, опитал да убие президента Доналд Тръмп и други високопоставени държавни служители, не е бил просто побъркан стрелец, а в психиката му е имало нещо по-дълбоко, пише Fox News.

Томас Матю Крукс – мъжът от Пенсилвания, който уби случаен минувач и рани тежко други двама при неуспешен опит за убийство на президента Доналд Тръмп - не е имал приятели като тийнейджър и е използвал псевдонима „Боб Дол", докато е поръчвал подозрителни пратки. По-късно анонимен дарител е платил за кремацията на тялото му, сочат федерални документи, с които Fox News Digital се е запознала.

Документите, предоставени на Сената, показват, че действията на Томас са били изненада за семейството му, а мотивът му остава загадка.

20-годишният Крукс обикновено е прибирал пратките, адресирани на името „Дол", преди баща му – който е работил до късно - да се прибере у дома.

Той е застрелян, след като открива огън по време на митинг на Тръмп през юли 2024 г. Адвокат на семейството е заявил пред разследващите, че тялото му е било кремирано малко след това, като разходите са били поети от анонимен дарител, според документите. Ханити разглежда психологията на потенциалния убиец на Тръмп и новата вълна от радикализирани младежи в предаването по Fox Nation

Документите, изготвени в рамките на разследването на стрелбата по време на митинга на Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, през 2024 г., включват и интервюта с бащата на стрелеца. Той е заявил пред агенти на ФБР, че синът му „никога не е посочвал никого като свой приятел през годините в прогимназията и гимназията".

Когато агенти разпитват родителите на Крукс ден след стрелбата, бащата казва на разследващите, че макар синът му да е общувал със съученици, той е твърдял, че те не са му приятели.