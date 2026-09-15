И Макрон брани олигарха Усманов от санкции - иска френски затворници от Баку (Обзор)

Бизнесменът е в списъка на ЕС от началото на войната

Франция настоява руско-узбекският бизнесмен Алишер Усманов да бъде премахнат от списъка със санкции на ЕС в опит да осигури освобождаването на неопределен брой френски граждани, задържани в Азербайджан. Това твърдят официални лица, запознати с преговорите.

Френският натиск забави усилията на ЕС за подновяване на санкциите срещу около 2600 лица и организации, наложени в отговор на войната в Украйна, съобщи “Файненшъл Таймс”. Като компромис страните от ЕС се споразумяха за едноседмично удължаване на санкциите, за да продължат преговорите. Патовата ситуация първоначално беше предизвикана от Словакия, която отдавна призовава Усманов да бъде премахнат от списъка със санкции. “Франция не отстъпва, но това би изпратило абсолютно грешно послание в неподходящ момент. Не съм сигурен какво ще се промени след една седмица”, каза европейски служител, пожелал анонимност.

Повечето държави членки остават против премахването на имена от списъка със санкции. Някои служители обаче признават, че Франция е посочила опасения за националната сигурност. Френското правителство отказа коментар. EUobserver съобщи, че сделката може да включва връщането на френския бизнесмен Мартин Райън у дома. През март съд в Баку го осъди на 10 години затвор по обвинения в събиране на информация за военните по време на конфликта в Нагорни Карабах.

Усманов беше добавен към списъка със санкции на ЕС в началото на войната. Съветът на ЕС посочи неговите “тесни връзки” с руския президент и интересите му в ключови сектори на руската икономика.

Усманов отрича обвиненията и настоява да бъде премахнат от списъка. Люксембург също подкрепя отмяната на санкциите на ЕС, но с уговорката, че ако Усманов бъде изваден от списъка, тогава иска и Михаил Фридман, един от най-богатите хора в Русия, да бъде премахнат от него, пише още “Файненшъл Таймс”.

Западни издания твърдят, че Турция, Азербайджан и Узбекистан - страната, в която е роден Усманов, са лобирали за премахването му от списъка със санкции още през март.

Украинският президент Володимир Зеленски призова партньорите от ЕС да подновят санкциите и да не предоставят облекчения на Усманов и други руски олигарси.

Усманов, чието състояние се оценява на 14 млрд. долара, спечелил първите си големи пари, произвеждайки найлонови торбички – стока, толкова оскъдна в бившия СССР, че хората ги перели и използвали повторно. Най-голямото му участие е делът му в гиганта за желязна руда и стомана Metalloinvest. Той притежава и дялове в телекомуникационни, минни и медийни компании. Усманов ръководеше “Газпром инвестхолдинг”, дъщерно дружество на руския конгломерат “Газпром”, от 2000 до 2014 г.

Олигархът ръководи Международната федерация по фехтовка от 2008 г., като сам се оттегли след санкциите срещу него. Той е бивш съпруг на легендарната треньорка на националния отбор на Русия по художествена гимнастика Ирина Винер.

