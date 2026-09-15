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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23565940 www.24chasa.bg

Италия удължи с още 15 дни контрола по границите за идващите от Испания

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СНИМКА: АРХИВ

Италия удължи с още 15 дни срока на суспендирането на шенгенските договорености с Испания, съобщи италианското Министерство на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Решението бе прието, тъй като "все още съществуват значителни рискове за вътрешната сигурност, както и потенциални заплахи, свързани с възможно внедряване на терористи", уточнява министерството.

Италия суспендира шенгенските договорености с Испания за пръв път на 31 юли в отговор на масовото нахлуване на мигранти от съседно Мароко в испанския ексклав Сеута, намиращ се в Северна Африка.

Това изостри напрежението между Рим и Мадрид. Испания в отговор наложи проверки на част от пътниците, пристигащи със самолет и по море от Италия. Испанските власти обявиха, че контролът е случаен, но според свидетелства на пътници на практика всички пристигащи по някои полети са били задължени да представят документи за самоличност.

СНИМКА: АРХИВ

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