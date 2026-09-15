Трафик разкъсал кортежа с децата на принц Хари и Меган, местят ги в друго училище (Обзор)

Частната охрана на Арчи и Лилибет тествала маршрута през лятото, но в натоварено движение колите били лесна мишена

Децата на принц Хари претърпяха фалстарт при влизането си в английската образователна система. 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет трябваше спешно да сменят елитното частно училище в английската провинция, в което започнаха да учат в началото на септември.

Според говорител на семейството това се е наложило от съображение за тяхната сигурност. Заради натоварен трафик кортежът им се е разкъсал, докато пътуват към учебното заведение и автомобили от него са останали уязвими като “лесни мишени”. Освен това пътуването в двете посоки отнемало около час, което сериозно затруднявало бодигардовете им. Те били тествали маршрута предварително, но през лятото, когато движението по него било далеч по-спокойно.

Семейството на Хари разчита на частна охрана след завръщането си във Великобритания, тъй като принцът изгуби миналата година дело за възстановяване на полицейска защита, каквато имаше като работещ член на британското кралско семейство. В момента въпросът отново се преразглежда от специална комисия. Семейството живее в частен имот в провинцията, което още повече затруднява неговата охрана.

Във вторник Хари стана на 42 г., като още в ранни зори Меган пусна съобщение в социалните мрежи за празника му. “Той просто е най-добрият. Честит рожден ден, любов моя”, написа тя, публикувайки снимки от живота им в Англия.