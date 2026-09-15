Захарова: Западните политици трябва да оценят риска при визитите си в Украйна

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Русия заяви днес, че западните политици и дипломати трябва да правят "трезва" оценка на риска при визитите си в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова направи това изявление два дни след като руски дрон порази пътнически влак на железопътна линия, по която минути по-рано мина дипломатически влак, в който бяха бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, бившият премиер на Швеция Карл Билд и бившият директор на американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ) Дейвид Петреъс.

Захарова каза, че жп възлите и транспортната инфраструктура, обслужващи украинската армия, са легитимни цели на руските сили и припомни, че Русия е предупредила през май чуждестранните дипломати в Киев да си тръгнат с оглед на руските удари по украинския военнопромишлен комплекс.

Инициативата за "разширено ядрено възпиране", предложена от Франция на европейските ѝ съюзници, към която Финландия реши да се присъедини, представлява "риск" за Москва, добави говорителката на руското Министерство на външните работи..

"Ние квалифицираме тази френска инициатива, меко и дипломатично казано, като неразумна. Със сигурност тя крие рискове за нас", посочи Захарова по време на седмичната си пресконференция.

Руски атаки са нанесли щети или са унищожили над 500 локомотива от началото на войната, заяви по-рано днес украинският външен министър, на фона на ескалацията от страна на Москва на ударите срещу железопътна инфраструктура.

"Призоваваме партньорите си спешно да ни помогнат да открием локомотиви, съвместими с междурелсие 1520 мм, както и с финансиране, за да се ускори закупуването на нови", написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа Екс.

Повече от половината засегнати локомотиви са ударени тази година, добави той.

Руски дрон може да е бил насочен към влака с бившия британски премиер Борис Джонсън и бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреъс, но е ударил локомотив край границата с Полша. Дипломатическият влак е преминал през района само минути преди атаката, съобщиха пък вчера украинските железници, цитирани от "Гардиън".

Сред пътуващите са били още бившият шведски премиер Карл Билд, съветници по сигурността от няколко европейски правителства, германски депутати, дипломати и учени.

Според информация на „Шпигел" сред засегнатите от руските атаки е бил и един от най-близките съветници на германския канцлер Фридрих Мерц – Гюнтер Заутер, съветник по въпросите на външната политика и сигурността в канцлерството.

Саутер е пътувал с нощен влак от Киев към Полша в нощта срещу неделя. Около 5 часа сутринта частно наетият влак е спрял недалеч от полската граница, като заради удари с дронове в граничния район се е наложило част от пътниците да бъдат евакуирани.