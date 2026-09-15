Фон дер Лайен към Русия след инцидентите с дрон и ракети: Безотговорно и опасно

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Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като "безотговорно и опасно" поведението на Русия, след като Дания се оплака от изстрелване на сигнални ракети срещу един от нейните хеликоптери, а самолет на НАТО трябваше да свали дрон в Литва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Европа отново се изправя срещу безотговорното и опасно поведение на Русия", написа в социалната платформа Екс председателката на Европейската комисия.

Тези инциденти са "част от по-широка тенденция на прояви на агресия и провокация от страна на Русия спрямо Европа", добави Фон дер Лайен.

Руска фрегата е изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, предаде по-рано днес Ройтерс, като се позова на датските въоръжени сили.

Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат.

Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО.

Два изтребителя Ф-2000 „Юрофайтър" на италианските военновъздушни сили, участващи в оперативната група „Болтик Тъндър III" (Baltic Thunder III) в рамките на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на алианса, пък неутрализираха безпилотен летателен апарат, нарушил въздушното пространство на Литва, след като бяха вдигнати по тревога късно вчера,