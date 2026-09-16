Кой ще е новият пазач на "Титаник"?

Американската фирма, която единствена има право да слиза при останките на кораба, стремглаво върви към фалит

Над 5500 ценни предмета са спасени, но на дъното на океана лежат още съкровища

Ако смятате, че корабокрушението слага край на живота на един кораб, подценявате склонността на човечеството да създава легенди, а също и умението на някои хора да правят пари от тях. Американски федерален съдия поднови забраната компанията R.M.S. Titanic (RMST) да продава поотделно предмети от кораба "Титаник", съобщиха щатски медии. RMST е единствената организация в света, която има право да се спуска при останките на потъналия лайнер на дълбочина от 3800 м в Атлантическия океан и да организира операции по изваждането на намерени артефакти. Съдебният спор възникна заради това, че корпорацията искаше да проведе търг за около 100 ценности.

Съдия Ребека Бийч Смит от съда в Норфолк обаче постанови, че има юрисдикция над всички спасени предмети и че и в бъдеще тя ще продължи да преценява дали подобна продажба следва да се разреши. Преди това адвокатите на RMST оспориха правомощията на Смит по отношение на 1800 ценни вещи, извадени при първата експедиция до кораба през далечната 1987 г. На предишно заседание юристите на фирмата изтъкнаха, че съдийката няма право да се произнася относно намереното преди 39 г., тъй като тогава мисията е била френско-американска.

Съдия Ребека Смит поднови заповедта за продажба поотделно на находки от легендарния кораб.

Първоначално 1800-те предмета са пратени във Франция за консервация. През 1993 г. френски съд предоставя на RMST правото на собственост върху тях с условие фирмата да се ангажира да не ги продава поотделно. По-късно тези и други ценности са пренесени в САЩ и оттогава се съхраняват в склад в Атланта. В рамките на 7 експедиции, последната от които е през 2004 г.,

RMST е извадила общо около 5500 артефакта от "Титаник". Част от тях се излагат чрез изложби, като постоянни има в Лас Вегас и в Орландо. Организират се и пътуващи, като в момента такива има в Кливланд и Портланд, а също и в Германия, Полша и Чехия.

Съдия Смит не прие доводите на RMST относно 1800-те артефакта с аргумент, че има право да приложи споразумение от 2011 г., с което компанията се е ангажирала всички артефакти да бъдат съхранявани заедно.

Както е добре известно, "Титаник" потъва след сблъсък с айсберг на 14 срещу 15 април 1912 г. на около 600 км югоизточно от остров Нюфаундленд. Загиват 1502 от всичките 2207 пасажери и членове на екипажа. Макар многократно да са правени планове и опити за намирането му, корабът е открит чак 73 години по-късно - на 1 септември 1985 г., при американско-френска експедиция, водена от изследователя д-р Робърт Балард.

Американски медии отбелязват, че поради финансови затруднения RMST се надяваше да продаде близо 100 артефакта. Смята се, че сред планираните за излагане на търг експонати са били ценна бронзова статуя на херувим от голямото стълбище на кораба, камбаната от наблюдателната кула, с която първо е даден сигнал за приближането на айсберга, златна огърлица, медальон във формата на сърце, прибори за хранене, други кухненски принадлежности и т.н. Правителствата на САЩ и Франция обаче изразиха възражения срещу намеренията, а също и 19 организации и физически лица от САЩ и Европа.

Решението на съдия Смит почти сигурно ще има продължение. Американски медии коментират, че бизнес моделът на RMST с двете постоянни и няколкото пътуващи изложби очевидно не може да покрие огромните разходи по съхранението и консервацията на експонатите. Оценките на експертите са, че макар да притежава огромно съкровище, на практика RMST е бедна фирма. През 2016 г. компанията майка Premier Exhibitions официално обяви банкрут с дългове от над 15 милиона долара към различни кредитори и контрагенти. През 2019 г. активите на фирмата бяха откупени от консорциум от три хедж фонда, които наддаваха срещу няколко музея.

След като активите на "Титаник" минаха в ръцете на фондовете, те инвестираха с надеждата да стабилизират и разширят бизнеса с изложбите. Вместо това финансовото потъване продължи и към момента RMST е съдена за над 4 милиона долара от неин бизнес партньор, претендиращ за неизплатени суми за проведени експедиции.

Според експертите възможните изходи от ситуацията са три. Най-вероятният е да се стигне до следващ търг за нов пазач на съкровищата на "Титаник". Те се оценяват на над 200 млн. долара, но въпросът е дали ще се намери някой, който да се съгласи да спазва строгите съдебни изисквания.

Вторият път за излизане от кризата е сегашните собственици да разработят повече дигитално и виртуално съдържание, което да продават на любителите на легендата за "Титаник". През последните години фирмите предприеха стъпки в тази посока – проведоха експедиция до кораба с цел дигитално картографиране на района. Плановете са RMST да предложи повече имерсивни изложби, платформи за виртуална реалност, да се активизира в продажбата на стрийминг права и др.

Като трети вариант се счита, че фондовете може да се опитат да приложат по-сложна юридическа схема – да докажат в съда, че според сегашните правила е невъзможно да се грижат за колекцията и така да принудят правителствата на САЩ и Великобритания да я откупят.

Кои са най-ценните артефакти, пазещи спомена за "Титаник"? Най-разнообразната експозиция се намира в хотел в Лас Вегас, в който са подредени около 350 предмета. Без съмнение най-впечатляващият е т.нар. Голямо парче (The Big Piece). Става дума за 15-тонен фрагмент от десния борд на кораба с размери 8 х 4 м, изработен от желязо и бронз. В него има 4 илюминатора от лайнера, някои от които са с оригиналните си стъкла.

Първият опит за изваждането на The Big Piece е направен през 1996 г., но буря осуетява плановете. Две години по-късно RMST повтаря успешно операцията, след което парчето престоява 18 месеца в специален разтвор с цел консервация.

Освен това на площ от около 2500 кв м в Лас Вегас са изложени съоръжения от машинното отделение, илюминатори, врати и части от сервизни помощения на кораба. От вещите на пасажери може да се видят златни и сребърни бижута, скъпи джобни часовници, кожени куфари и маркови бутилки шампанско от реколта 1900 г.

Постоянната изложба в град Орландо включва над 300 големи и малки спомена от "Титаник". Там е т.нар. Малко парче (The Little Piece) - 3-тонен фрагмент от десния борд. Подредени са още плочки от пода на залата за пушене в първа класа, посуда с логото на компанията – собственик на кораба - White Star Line, полилеи и т.н. От персоналните вещи има писма, гребени, очила и дрехи, запазени благодарение на висококачествените кожени куфари, в които са се намирали в продължение на десетилетия.

Въпреки че над 5500 къса вече са извадени, на океанското дъно лежат още ценни реликви. От сегашните или от следващите собственици на RMST зависи дали те ще бъдат спасени. Преди години споменатият съдия Ребека Смит промени по-старо съдебно решение и разреши от корпуса на "Титаник" да се отдели безжичният телеграф "Маркони", с който екипажът предавал сигнали за помощ във фаталната нощ. Смит прие аргументите на RSMT, че спасяването на телеграфа е наложително, тъй като след над 100 г. престой на океанското дъно той е в критично състояние. Планът бе безпилотен робот да влезе през покрива или леко да разреже каютата на радистите и да извади ценната вещ. След решението на Смит обаче щатската агенция за океански изследвания обжалва с мотив, че рязането на корпуса е "вандализъм" и нарушава морски конвенции. Както вече стана дума, при последното си слизане RSMT се съсредоточи да картографира района около останките на кораба и не опита да вади телеграфа.

В товарното отделение на "Титаник" все още се намира автомобилът от знаменитата романтична филмова сцена между Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. Става дума за автомобил Renault Type CB Coupе de Ville, произведен през 1912 г., собственост на милионера Уилям Картър. Експертите са категорични, че дървенията и ламарината по колата са проядени отдавна, но металният блок на двигателя, шасито и емблематичните месингови фарове все още може да се реставрират.

Подобна на тази кола все още лежи в багажното отделение на "Титаник" на дъното на океана.

В трюма на кораба има и няколко висококачествени пиана Steinway & Sons, предназначени за американския пазар. Има вероятност по някои от тях все още да са налични чугунените рамки и стоманените струни.

Там някъде долу все още е и розовият диамант на Шарлот Кардеза. След трагедията оцелялата наследница на текстилна империя подава най-големия застрахователен иск, в който декларира загубата на изключително рядък скъпоценен камък с тегло 6,8 карата, оценен на 20 000 тогавашни долара, или близо 650 000 съвременни.