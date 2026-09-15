Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание за протока Баб ел Мандеб

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Членове на Съвета за сигурност на ООН свикват извънредно заседание относно ситуацията в стратегически важния проток Баб ел Мандеб, предаде ДПА, като цитира изявление на постоянното представителство на Великобритания в ООН, съобщава БТА..

Заседанието, организирано на фона на ескалиращата гражданска война в Йемен, е било поискано от Бахрейн, Дания, Франция, Великобритания, Гърция и Латвия. То трябва да започне в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско).

Освен 15-те държави членки на най-влиятелния орган на ООН, на срещата ще присъстват и представители на Йемен и Саудитска Арабия.

При последната си офанзива хутите напреднаха още по на юг към протока Баб ел Мандеб. Това улеснява атакуването на търговски кораби в стратегическия морски проток повече от всякога, откакто започнаха нападенията през 2023 г.

Въпреки това те казаха, че желаят да гарантират безопасността на корабоплаването там, с изключение на Саудитска Арабия. Подкрепяните от Иран хути са наложили "блокада" на саудитските кораби.

През 2014 г. хутите превзеха северен Йемен, включително столицата Сана, и продължават да контролират големи територии там. Саудитска Арабия воюва срещу шиитската групировка, заедно с международно признатото правителство на Йемен, от повече от 10 години, като оглавява военна коалиция в страната.

Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив. И двете са част от морски транспортен маршрут, който минава от Средиземно море през Суецкия канал към Индийския океан, превръщайки го в най-краткия морски път между Европа и Азия.