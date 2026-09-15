ООН обмисля преместване на помощите за Украйна в подземни съоръжения

Хуманитарният координатор на ООН за Украйна Матиас Шмале заяви, че организацията обмисля преместването на помощите в подземни съоръжения, за да ги предпази от руски удари, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че през тази година са били поразени 10 склада на организацията, при което са унищожени материали на стойност милиони долари.

По-рано този месец беше ударен един от основните складове на Световната здравна организация, съдържащ медицински консумативи, а при други атаки бяха унищожени хигиенни комплекти и ученически пособия, съобщи Шмале за Ройтерс.

„Тези целенасочени атаки срещу складовите бази са нова тенденция от последните няколко месеца", каза той, след като информира страните за нуждите в Украйна през петата година от началото на пълномащабното руско нахлуване.

Шмале посочи, че се обмисля преместване на помощите в подземни бункери, както и отлагане на закупуването им за последния възможен момент, за да се намали рискът те да попаднат под удари.

„Все повече изглежда така сякаш фронтовата линия се пренася във въздуха", каза той, цитиран от БТА.

„Това означава и допълнителни разходи за данъкоплатците, които в крайна сметка плащат за стоките, доставяни от ООН и други хуманитарни организации", добави координаторът, като отбеляза, че подобни разходи не са били предвидени в бюджета на организацията за хуманитарна помощ в размер на 2,3 милиарда долара за 2026 г.

ООН инвестира в оборудване за защита на персонала, като например повече бронирани превозни средства и устройства за засичане на дронове, като обмисля и исканията от украинска страна за поставяне на мобилни укрития срещу дронове по улиците, например близо до спирките на градския транспорт, на фона на нарастващия брой цивилни жертви, каза още Шмале.