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Трима загинаха, а един е ранен при стрелба в извес...

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Трима загинаха, а един е ранен при стрелба в известен туристически обект в Истанбул

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Истанбул СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Трима загинаха, а един е ранен при стрелба в един от най-известните туристически обекти в Истанбул.

Трагедията снава при стрелба в магазин в истанбулския квартал Фатих, популярен туристически район, съобщи Анадолската агенция, цитирана от ДПА.

По предварителни данни стрелбата е станала след спор между собственик на магазин и клиент. Според непотвърдени информации в турски медии конфликтът е възникнал в обмено бюро. Първоначално бе съобщено за двама загинали и двама ранени, но броят на жертвите впоследствие беше актуализиран.

Полицията е задържала заподозрян на мястото на стрелбата, съобщава Анадолската агенция.

Инцидентът е станал в търговския комплекс "Софджу хан", намиращ се в близост до Капалъ чарши, един от най-известните туристически обекти в Истанбул. Квартал Фатих се намира в европейската част на града и е сред основните туристически райони на Истанбул, като в него има множество магазини, исторически забележителности и други места, посещавани от туристи, съобщават ДПА и БТА.

Истанбул СНИМКА: АРХИВ

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