Кая Калас: Санкциите на ЕС лишиха Русия от 1 трилион евро

Хибридните атаки на Москва са предназначени да ни заплашват, да парализират нашите общества и да ни накарат да се поколебаем да действаме, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас днес в Страсбург. Според нея санкциите на ЕС вече са лишили руската икономика от 1 трилион евро.

"Това е точно това, което руският президент Владимир Путин иска. Не трябва да позволяваме страхът да диктува нашите решения. Трябва да отговаряме на нивото на тези атаки с конкретни действия и уверен отговор. Европейската сигурност го изисква, а гражданите го очакват", каза Калас, която откри днес дебати в ЕВропейския парламент в Страсбург на тема "Хибридни атаки срещу държавите членки на ЕС".

Тя отбеляза, че откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., се наблюдава стабилен ръст на хибридните атаки срещу Европа.

"Видяхме опасното, безразсъдно и пълно проявление на Русия през последните 48 часа. Руски военен кораб изстреля светлинни сигнали към датски хеликоптер. НАТО трябваше да свали дрон над Литва. Русия удари пътнически влак близо до границата с Украйна, а Полша изтегли дрон от своите води", посочи Калас.

"Това не са случайности. Това са пресметнати опити от страна на Русия да отслаби нашата решителност, да тества нашето единство и да играе със страховете от ескалация. Европа няма да намали подкрепата си за Украйна, докато Русия ескалира", подчерта тя.

Калас обясни, че ЕС се бори по различни начини с руските хибридни атаки, като разобличаването на руските атаки, санкционирането на подбуждащите физически лица и организации и изкореняването на финансиране на Русия.

"Санкциите на ЕС вече са лишили руската икономика от 1 трилион евро. Сега приключваме с най-големия брой включвания в списъците досега", подчерта тя.

Калас допълни, че ЕС също така защитава информационното си пространство чрез по-бързо откриване на фалшиви и манипулативни информационни материали.

"Европа е много по-силна, отколкото беше. Нашите общества са по-добре подготвени, по-информирани, по-бдителни и по-устойчиви. А нашето стратегическо партньорство с НАТО вече означава ежедневна съвместна работа. Но заплахата от руските хибридни атаки в цяла Европа само расте", заключи Калас.

Докладчикът относно хибридната война и защитата на териториалната цялост на ЕС и на критичните за сигурността и отбраната инфраструктури Раса Юкневичиене също се включи в дебата. Тя подчерта, че Европа трябва да се движи по-бързо.

"Страхът от ескалиране не е предотвратил руската ескалация. Той е подтикнал Русия да тества следващата граница. Русия е най-сериозната хибридна заплаха пред ЕС", подчерта тя.

По думите ѝ докладът призовава ЕС да премине от реактивна към проактивна позиция.

"Осъждането не е достатъчно. Ако суверенитетът бъде атакуван, трябва да има пропорционален и координиран отговор. Най-важната мярка за предотвратяване на руската агресия срещу нас обаче е да помогнем на Украйна. Да помогнем по всички възможни начини. Русия трябва да бъде победена", посочи още Юкневичиене.

След речта на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз ще се проведе гласуване по доклада, изготвен от Комисията по сигурност и отбрана на ЕП, който посочва, че интензивността и мащабът на хибридните атаки срещу ЕС са се увеличили значително от началото на руската война срещу Украйна.

Хибридните атаки включват прониквания с дронове, нарушения на въздушното пространство, саботаж на критична инфраструктура и подводни кабели, кибератаки, палежи, заговори за убийства и използването на миграцията и организираната престъпност като инструменти. Членовете на ЕП заявяват, че тези атаки имат за цел не само да създадат хаос и да дестабилизират държавите членки на ЕС, но и да подкопаят демократичната цялост, да манипулират процесите на вземане на решения, да задълбочат политическите разделения и да отслабят социалното сближаване. Те призовават за по-големи усилия от страна на ЕС за борба с подобни тактики, за защита на жизненоважни активи и инфраструктура, както и за борба с дезинформацията и чуждестранната информационна манипулация. Членовете на ЕП подчертават, че Европа трябва да създаде суверенни способности в киберпространството за откриване, проследяване на източника и реагиране, включително нападателни способности.

Докладът посочва Русия - действаща пряко или чрез посредници - като най-сериозната хибридна заплаха, пред която е изправен ЕС, като същевременно признава нарастващата роля на държави като Китай, Иран и Северна Корея.