Конфликтът в Йемен е довел до разселването на над 100 000 души, твърди ООН

Подновяването на конфликта в Йемен е довел до разселването на над 100 000 души, твърди Агенцията на ООН. Още хиляди са избягали през Червено море в африканската страна Джибути, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) "предупреждава, че бързата ескалация на бойните действия по западното крайбрежие на Йемен е довела до разселването на над 100 000 души вътре в страната и е принудила хиляди други да търсят убежище в Джибути, от другата страна на протока Баб ел Мандеб", съобщи в изявление организацията.

Хутите, които досега контролираха голяма част от северната част на страната, включително столицата Сана и Ходейда, напреднаха по крайбрежието в рамките на няколко дни, като в четвъртък превзеха пристанищния град Мока. След това те поеха контрол над крайбрежието и островите в Червено море, като на следващия ден затвърдиха контрола си над стратегическия проток Баб ел Мандеб, през който преминава морският трафик към и от Суецкия канал.

"Хуманитарният достъп остава основно предизвикателство. Несигурността, разрушените пътища, прекъснатите телекомуникации и ограниченията в придвижването засягат нашите операции", се казва в изявление на ВКБООН.

Свързаните с Иран йеменски бунтовници хути засилиха атаките си срещу градове и енергийната инфраструктура в Саудитска Арабия, докато напредват по йеменското крайбрежие на Червено море към стратегическия проток Баб ел Мандеб. В отговор на офанзивата на хусите държавните военновъздушни сили на Саудитска Арабия и Йемен бомбардираха обекти на бунтовническата групировка.

Сраженията през последните седмици са довели до стотици жертви, а ВКБООН се опасява от "нови вътрешни разселвания в Йемен и допълнителни движения на бежанци при евентуално интензифициране на бойните действия".

През последните четири дни Агенцията на ООН за бежанците е отчела над 2400 души, преминали през Аденския залив към Джибути. "Над 60% от тях са жени, деца и възрастни хора", допълва тя, цитирана от БТА.

"Тези хора пристигат след трудно морско пътуване, много от тях изтощени, в бедствено състояние и носещи само малкото, което са успели да вземат със себе си", заяви Сандрин Дезамур, представителка на ВКБООН в Джибути.

Според Върховния комисариат на ООН за бежанците ескалацията на боевете може да окаже "въздействие върху глобалната хуманитарна логистика, която вече е подложена на сериозно напрежение заради продължаващите смущения около Ормузкия проток". Протокът Баб ел Мандеб е ключов морски коридор, свързващ Червено море с Аденския залив.

Тази ситуация може "да засегне хуманитарния и търговския транспорт към Йемен, Судан и други кризисни зони в региона и отвъд него", предупреждава агенцията, която очаква повишаване на транспортните разходи и забавяния при доставките на помощи.

"Всяко ново влошаване на ситуацията може да наложи отклоняване на маршрутите през нос Добра надежда, което би удължило сроковете за доставка с 25 до 30 дни", предупреждава още ВКБООН.

Междувременно представител на хутите обяви днес, че саудитски военни самолети са нанесли удари в Йемен, при които са били убити трима души, предаде Асошиейтед прес. От друга страна, неправителствената правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч" обвини бунтовниците в предполагаеми военни престъпления при атаките им срещу търговски кораби.

Говорителят на здравното министерство на хутите Анис ал Асбахи заяви днес в публикация в социалната платформа Екс, че саудитски въздушни удари са отнели живота на трима души, сред които 2 деца, в йеменската провинция Таиз. Той допълни, че още двама души са ранени.

Ескалацията на военните действия дойде, след като хутите завзеха стратегическите острови Ханиш в Червено море, увеличавайки шансовете си да установят контрол върху преминаващия оттам ключов воден маршрут, посочва АП.

На свой ред намиращата се в Ню Йорк организация "Хюман Райтс Уоч" обяви, че най-малко три нападения на хутите срещу търговски кораби в Червено море и в Аденския залив, извършени между 20 юли и 24 август тази година, може да се третират като военни престъпления. Нападенията на йеменските бунтовници срещу саудитското корабоплаване започнаха в средата на юли.

Нику Джафарния, изследовател за Йемен и Бахрейн в "Хюман Райтс Уоч", каза пред АП, че независимо от политическия контекст "нападенията срещу екипажи на граждански кораби, извършени умишлено или безразсъдно, представляват военни престъпления".

Хутите от своя страна твърдят, че атаките им срещу плавателни съдове, свързани със Саудитска Арабия, са ответна мярка на блокадата, наложена от водената от Рияд коалиция върху контролираните от тях райони в Йемен - мярка, свързана с продължаващата от десетилетие гражданска война в страната.