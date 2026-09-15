Германският външен министър: Русия няма да уплаши НАТО

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Русия няма да сплаши НАТО, категоричен е германският външет министър Йохан Вадефул. Той коментира инцидента във въздушното пространство на Литва с дрон, който бе свален с помощта на изтребители на съюзническите сили на алианса, предаде ДПА.

Говорейки в швейцарския град Женева по време на посещение в европейската централа на ООН, Вадефул каза, че "за пореден път ставаме свидетели на агресията от руска страна срещу съюзници в НАТО".

"Това е поредната демонстрация какво се опитва да прави Русия: тя се опитва да ни разедини и да всее смут, а не трябва да ѝ се позволява да успее в това", допълни германският първи дипломат.

Той посочи, че алиансът е показал, че е способен да отблъсне подобни атаки. "Няма да бъдем сплашени", заяви Вадефул, цитира БТА.

Коментарът му бе по повод свалянето на дрон над Литва от италиански изтребител през миналата нощ. Не бяха изнесени данни за ранени или за материални щети, но отломките се разследват.

Операцията на НАТО е била съгласувана с центъра за комбинирани въздушни операции в Юдем, Германия, съобщи командването на военновъздушните сили на алианса.