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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23567601 www.24chasa.bg

ФБР открило нова информация за нападателя, опитал се да убие Тръмп в Пенсилвания

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Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

Министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ Тод Бланч съобщи, че ФБР е открило нова информация относно стрелеца, който се опита да извърши покушение срещу Доналд Тръмп по време на предизборно събитие в Пенсилвания през 2024 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това е нова информация за стрелеца и за неговия произход, за неговата история и неща, които не знаехме преди", каза Бланч пред журналисти на пресконференция в Белия дом. Той не разкри повече подробности.

Тръмп бе ранен в ухото при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания, на 13 юли 2024 г. Тогава 20-годишният атентатор Томас Матю Крукс от щата Пенсилвания стреля от покрив наблизо, преди да бъде ликвидиран от снайперисти на Сикрет Сървис. Загина и привърженик на Тръмп, а още двама души бяха ранени.

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

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