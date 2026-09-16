Зеленски: Руски дронове атакуваха Молдова два пъти, докато преминавах транзит през нея

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си, предаде Ройтерс, информира БТА.

В интервю за американската телевизия Си Би Ес Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев, по време на пътуване за чужбина и на връщане, когато са се разиграли тези инциденти.

"Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен . . ., ", каза Зеленски. "Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо", заяви още украинският лидер.

На 9 септември говорител на молдовското правителство заяви, че излитането на самолета на Зеленски за Норвегия е било забавено, тъй като молдовските власти са закрили въздушното пространство на Молдова заради тревога за дронове.

Два руски дрона навлязоха в молдовското въздушно пространство този ден. Единият се приземи в поле на север от Кишинев и причини пожар, а вторият навлезе продължи да лети за Румъния и навлезе в румънското въздушно пространство.

Зеленски досега не беше коментирал втория инцидент. Не е ясно кога точно президентът е преминал транзитно през Молдова на път за Украйна при завръщането си от Канада.

Молдовските власти заявиха, че два дрона са навлезли във въздушното пространство на Молдова на 14 септември.