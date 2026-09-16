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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23567876 www.24chasa.bg

САЩ с визови ограничения за отговорни за расови дискриминации в РЮА

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Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че въвежда визови ограничения за лица, които според САЩ са отговорни за расови дискриминации в Република Южна Африка (РЮА), особено срещу белите африканери, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Администрацията на Тръмп от месеци обвинява южноафриканските власти, че преследват африканерите, които са потомци на европейски заселници. Това доведе до сериозно влошаване на отношенията между САЩ и РЮА.

САЩ ограничават достъпа до територията си за "чуждестранни граждани, които са отговорни или причастни към приемането или прилагането на закони или политики, които позволяват отнемането на земи без компенсация, дискриминация на расова основа и/или подбуждане към непосредствено насилие срещу членове на етнически или расови малцинства в Южна Африка", се казва в изявление на американския държавен секретар Марко Рубио.

Откакто се върна на власт миналата година, Доналд Тръмп зачести с критиките срещу правителството на РЮА.

Освен това Вашингтон реши да приеме хиляди африканери като бежанци и да увеличи митата за внос на южноафрикански стоки в САЩ.

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

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