САЩ и Германия подписаха декларация за по-тясно сътрудничество по отбранителни проекти

Германският министър на отбраната Борис Писториус и американският му колега Пийт Хегсет подписаха във вторник декларация с намерение за по-тясно сътрудничество по отбранителни проекти, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Германия и Съединените щати споделят мнението, че сегашните предизвикателства в политиката за сигурност изискват солидна и добре взаимосвързана индустриална база за отбраната и от двете страни на Атлантика", заяви германското министерство на отбраната във връзка със срещата на двамата министри във Вашингтон.

И двете страни имат силни отбранителни индустрии, които могат и трябва да се допълват дори по-тясно за в бъдеще и в производството на най-изтънчените оръжейни системи, компоненти и комплексни боеприпаси, каза още министерството.

Високото търсене на отбранително оборудване изисква увеличаване на производствения капацитет, къси срокове за доставки и надеждно снабдяване от двете страни на Атлантика, за да бъде гарантирана сигурността на Алианса с доставките и оперативната готовност.

Декларацията с намерение поставя политическа рамка за бъдещи проекти, каза още министерството. Тя обхваща разработването, производството, лицензираното производство и поддръжката на отбранително оборудване. Целта е да бъдат подсилени веригите за доставки и да бъдат преразгледани правилата за трансфер на технологии, както и да бъде засилено сътрудничеството при изследванията и развитието.