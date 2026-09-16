Йеменските хути отрекоха да са атакували Мека

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йеменските бунтовници хути отрекоха днес да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Те окачествиха като "лъжа" обвиненията в този смисъл на военната коалиция, водена от Саудитска Арабия.

"Обвиненията за предполагаема атака срещу Мека са стара лъжа, която е била използвана и преди и на която никой вече не вярва", заяви в социалната платформа "Екс" представителят на хутите Хазм ал Асад.

Малко по-рано предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен заяви, че е прехванала дрон на хутите южно от Мека.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии (в Мека и Медина) са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хутите.