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Новият френски посланик в САЩ бе одобрен от американските власти

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Новият френски посланик в САЩ бе одобрен от американските власти. СНИМКА: Pixabay

Новият френски посланик във Вашингтон Орелиен Льошевалие ще встъпи в длъжност, след като във вторник бе одобрен от американските власти, заяви представител на американския Държавен департамент, цитиран от Франс прес, съобщи БТА.

Така бе сложен край на продължил няколко седмици дипломатически блокаж, в рамките на който американските власти не искаха да приемат новия френски посланик.

До блокажа се стигна след дипломатически спор, който започна на 24 юли с публикация на френското представителство към ООН в Женева, в която бе заявено, че САЩ вече не са пример в областта на човешките права.

В отговор, САЩ заявиха, че коментарите на Франция са "лицемерни".

В петък френското представителство към ООН в Женева публикува ново изявление, в което смекчи тона по отношение на САЩ.

В резултат на това представител на американския Държавен департамент заяви, че САЩ оценяват жеста, като така бе отворен пътят за приемането на Льошевалие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Новият френски посланик в САЩ бе одобрен от американските власти. СНИМКА: Pixabay

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