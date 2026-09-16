Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на ЕС

Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, а в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз.

Фон дер Лайен ще представи постигнатите резултати през изминалата година и очакваните законодателни инициативи за следващата. Това ще бъде втората ѝ такава реч в рамките на настоящия мандат.

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. Това е възможност за председателя да сподели визията си за ЕС, да направи преглед на постиженията и да обяви важни предстоящи инициативи.