Очакват Управлението на федералния резерв на САЩ да повиши лихвите

Очаква се Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ да повиши основната лихва след днешното си двудневно заседание за първи път, откакто Кевин Уорш пое ръководството на централната банка. Упорито високата инфлация и цените на петрола, надхвърлили 100 долара за барел, засилват перспективите за увеличение на ставката с 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта) до диапазона 3,75–4,00 на сто, информира Ройтерс, съобщи БТА.

Очакваното повишение поставя Уорш в деликатна ситуация. Президентът Доналд Тръмп го назначи за ръководител на УФР с очакването той да понижи лихвите. Досега Тръмп не е критикувал лично Уорш за все още високите лихви. Не е ясно обаче как Тръмп би реагирал на повишение на лихвите само месеци преди междинните избори през ноември, на които Републиканската партия ще защитава крехкото си мнозинство в Конгреса.

Най-новите данни за инфлацията, обявени в петък от американското министерство на труда, показаха, че потребителските цени в САЩ са отбелязали ускорение на месечна основа през август, след като цените на бензина на дребно в страната се увеличиха, което засили натиска върху УФР да затегне паричната политика.

С изключение на цените на храните и енергията, американските потребителски цени са нараснали до 0,3 на сто през август спрямо юли, и с 2,4 на сто на годишна основа, след като през юли спрямо същия месец на 2025 г. ръста беше 2,5 на сто. Според икономистите това развитие е несъвместимо с целта на УФР за равнище на инфлацията от 2 на сто. Допълнителен фактор са цените на петрола, които са над 100 долара за барел заради възобновеното напрежение в Близкия изток.

Самият Уорш неведнъж е подчертавал, че централната банка трябва да гарантира ценова стабилност и че инфлацията трябва да се забавя достатъчно бързо към целевото равнище. Няколко членове на Федералният комитет за отворените пазари (FOMC) вече настояват за повишение на лихвите, след като на заседанието през юли трима управители на регионални подразделения на УФР гласуваха „против“ запазването на лихвата без промяна - Бет Хамак, управителят на клона на централната банка в Кливланд, Нийл Кашкари на клона в Минеаполис и Лори Логан на този в Далас. Според анализатори ново повишение може да бъде придружено от сигнал, че предстоят и допълнителни увеличения.

Преди седмица перспективата за повишение изглеждаше значително по-несигурна, но последните данни за инфлацията промениха очакванията. Според инструмента „Фед Уоч“ (FedWatch) пазарите вече оценяват на около 85 на сто вероятността централната банка да повиши лихвата. Според икономисти Уорш може да разчита на подкрепата на мнозинството от членовете на УФР, но решението би могло да го принуди да даде по-ясни насоки за бъдещата посока на лихвената политика.

Миналата седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано повиши водещите си лихви с по 25 базисни пункта. Това беше второ увеличение на ставките на ЕЦБ от началото на годината и бе съпроводено от ревизирани нагоре оценки на банката за инфлацията в еврозоната през идните две години.