Кадри разкриват мащабни щети по американски бази след ирански удари

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Кадри показват за първи път мащабните разрушения по сгради и военни превозни средства в няколко американски позиции в Близкия изток след ракетни и дронови атаки от Иран.

Кадрите са предоставени на CBS News от военнослужещи, които са пожелали анонимност заради строгите ограничения на американските военни върху предоставянето на информация на медиите.

Това са сериозни щети по нашите бази, за които американската общественост не е била информирана", заявява един от военнослужещите, разположени в региона.

По думите му американските сили са били изложени на продължителни атаки, докато информацията за последствията от тях не е достигала публично до американците.

„Стоим там със затворени очи и ни удрят право в лицето", описва той ситуацията.Една от снимките, направена във военновъздушната база „Принц Султан" в Саудитска Арабия, показва пряко попадение в задната част на четиримоторен самолет Boeing E-3 Sentry. Опашната част на машината е откъсната от обгорелия фюзелаж. Самолетът е оборудван и с въртящ се радар, който е от ключово значение за събирането на разузнавателна информация във въздуха.

Други кадри от базата показват тежко разрушени сгради и казарми. Оцелелите им конструкции стоят непосредствено до неповредени бетонни съоръжения тип „T-wall". Те дълго време са били смятани за важна защитна мярка срещу гранатометни и минометни атаки, но според военнослужещи са се оказали практически неефективни срещу въздушни удари.

Сериозни разрушения са заснети и в лагер „Бюринг" в Кувейт – основен пункт за разполагане на сухопътни сили на американската армия, бронирана техника и част от авиацията. Военната база се намира в отдалечен пустинен район, далеч северозападно от столицата Кувейт.

Междувременно генералният инспектор на Министерството на отбраната на САЩ публикува тази седмица нов доклад за войната с Иран. В него се посочва, че загубите на военно оборудване достигат до 3,7 млрд. долара, включително близо 60 самолета.

В първия по рода си задължителен доклад до Конгреса генералният инспектор посочва още, че Централното командване на САЩ е регистрирало ирански удари срещу американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания.

„Това не са просто „пробиви" на отделни ракети", заявява военнослужещият, използвайки термин, употребен от министъра на отбраната Пийт Хегсет след смъртоносната атака на 1 март срещу пристанището Шуаиба в Кувейт, при която загинаха шестима американски военнослужещи.

„Ние не защитаваме тези бази. Просто наблюдаваме как те биват унищожавани", допълва той.