Двамата лекари по случая със смъртта на Йоргос Мазонакис остават в ареста

Двамата лекари, обвинени във връзка със смъртта на Йоргос Мазонакис в частния им медицински кабинет в квартал „Колонаки" в Атина, остават в предварителния арест.

Решението е взето със съгласието на следователя и прокурора след продължило близо 17 часа разпити. На двамата е повдигнато обвинение за умишлено убийство при евентуален умисъл чрез бездействие – престъпление, за което гръцкото законодателство предвижда и доживотен затвор.

Съпрузите отричат да са действали умишлено. В обясненията си те са посочили, че екипът на Спешна помощ е пристигнал без носилка и е използвал стол за преместването на певеца от първия етаж до линейката. Според защитната им версия по време на транспортирането сърдечният масаж е бил прекъснат и това е намалило възможността за успешна реанимация.

Лекарите твърдят още, че двете иззети машини за плазмафереза са законно придобити, разполагат с фактури и са декларирани пред Атинската лекарска колегия през 2025 и 2026 г.

По повод данните, че по време на процедурата са се задействали аларми на медицинската апаратура, обвиняемата лекарка е заявила, че сигналите били свързани с разкъсване на малки кръвоносни съдове при изваждането на венозния катетър.

Според Атинската информационна агенция тя е потвърдила, че е снимала певеца по време на процедурата и е изпратила фотографията на трето лице, чиято самоличност е съобщила на следователя. Лекарката обяснила, че подобна практика била обичайна за нея и при други пациенти.

Съпругът й заявил, че Мазонакис не е бил негов пациент и че първоначално не се е намирал там. По думите му той се притекъл на помощ веднага след като разбрал, че в съседната стая са възникнали усложнения. Пациентът, когото лекарят обслужвал в този момент, е дал показания като свидетел на защитата.

Разпитите започнаха около 13:00 часа в понеделник и приключиха малко преди 7:00 часа в сряда. Лекарката е давала обяснения близо осем часа, след което бил разпитан и съпругът ѝ.

Двамата остават невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.