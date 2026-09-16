Българите под наем в Гърция могат да получат до 800 евро през ноември

Българските граждани, които живеят под наем и подават данъчна декларация в Гърция, могат да получат помощта за връщане на един месечен наем, ако отговарят на установените условия. Решаващи са данните в гръцката данъчна система, електронният договор за наем и доходните и имуществените критерии, а не гражданството на наемателя.

Около един милион наематели на основни и студентски жилища в Гърция имат срок до 30 септември 2026 г. да проверят и при необходимост да коригират данните в данъчните си декларации. Помощта ще бъде изплатена автоматично през ноември, без подаване на отделно заявление.

Сумата се изчислява като една дванадесета от общия наем, платен през 2025 г. и посочен във формуляра Е1 през 2026 г. Максималната помощ за основно жилище е 800 евро за наемател без деца, като таванът се увеличава с по 50 евро за всяко зависимо дете. За студентско жилище може да бъде отпусната допълнителна сума до 800 евро.

До края на септември наемателите трябва да проверят дали правилно са вписани номерът на електронния договор, платените суми, периодите на наемане и банковата сметка IBAN в myAADE. При основно жилище се проверяват кодовете 811–816 във формуляра Е1, а при студентско – кодовете 817–822.

Ако бъдат открити грешки, може да се подаде коригираща данъчна декларация. Особено внимание трябва да обърнат хората с предварително попълнени декларации и тези, които са сменяли жилището си през 2025 г.

Доходният лимит е 25 000 евро за несемеен човек и 35 000 евро за семейство или двойка със споразумение за съжителство. Сумата се увеличава с 5000 евро за всяко зависимо дете. За семейство с един родител границата е 39 000 евро, плюс 5000 евро за всяко следващо дете след първото.

При основно жилище се прилага и имуществен критерий. Общата стойност на недвижимата собственост не трябва да надвишава 120 000 евро за несемеен човек, като лимитът се увеличава с 20 000 евро за съпруг или партньор и за всяко зависимо дете. За студентското жилище важи само доходният критерий.

ААДЕ ще съпостави посочените данни с електронния договор и декларацията на наемодателя. Пропуски, които не бъдат коригирани до 30 септември, могат да доведат до намаляване или загуба на помощта.

При установяване на неверни сведения неправомерно получената сума ще бъде възстановена с лихва, а нарушителят може да бъде изключен от програмата за три години.