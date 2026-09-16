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Турция и Азербайджан включиха България в нов енергиен маршрут

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Хакан Фидан Снимка: Снимка: X/ @siyahsancakx

България е включена в планове за изграждането на нов енергиен маршрут, който ще свързва Азербайджан, Грузия, Турция. 

Новината беше съобщена на пресконференция от азербайджанския външен министър Джейхун Байрамов, който посочи, че сред проектите в дневния ред е и изграждането на нов електропровод, свързващ Нахичеван с Турция.   Това стана на съвместна пресконференция с турския външен министър Хакан Фидан.

 Байрамов заяви, че Азербайджан и Турция работят в тясна координация по нови проекти с голям потенциал за следващите десетилетия. По думите му сътрудничеството между двете държави се разширява в нови области. „Съществуват нови проекти с много широк хоризонт и голям потенциал за следващите десетилетия. Азербайджан и Турция работят по тези проекти в много тясна координация", заяви Байрамов.

Той посочи, че сред инициативите особено място заемат проектите в областта на алтернативната енергия. По думите му са обсъдени възможностите за транспортиране на произведена в Азербайджан зелена енергия към Европа през Черно море, както и участието на Турция в проекта. Байрамов съобщи също, че са в дневния ред проекти за изграждането на нов електропровод през Азербайджан, Грузия, Турция и България, както и на нов електропровод, свързващ Нахичеван с Турция.

„С реализирането на тези проекти ще се появят нови маршрути с голям потенциал за доставяне на алтернативна енергия не само до пазарите на Азербайджан и Турция, с участието на двете държави в сектора на зелената енергия, но и до европейския пазар през Турция", заяви Байрамов.

България вече има дългосрочно споразумение за доставка на природен газ с Азербайджан. Съществува и договорът на страната ни с турската компания "Боташ", който обаче бе временно замразен, след разговори на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган. Този договор е критикуван от опозицията в България като неизгоден, тъй като страната ни почти не използва капацитета на връзката с Турция.

На пресконференцията присъстваше и турският външен министър Хакан Фидан, който коментира руско-украинската война.

Разрастването на руско-украинската война в Черно море застрашава сигурността на турските граждани и е „неприемлива ситуация", заяви турският външен министър Хакан Фидан. 

Фидан заяви, че с Байрамов са обсъдили отражението на руско-украинския конфликт върху региона, като отбеляза, че цивилните жертви и разрушенията нарастват във войната, която продължава повече от четири години. По думите му ескалацията на войната е засегнала сериозно и Черноморския басейн. Фидан припомни, че от началото на кризата са били положени значителни усилия Черно море да остане извън конфликта.

Той посочи, че тази цел е била постигната до неотдавна чрез стриктното прилагане на Конвенцията от Монтрьо и стартирането на Черноморската зърнена инициатива. „Увеличаващите се през последните месеци атаки срещу цивилни плавателни съдове в Черно море сериозно подкопаха сигурността на живота, имуществото, корабоплаването и околната среда в региона. За съжаление, при тези атаки загубиха живота си и турски, и азербайджански моряци. Разпространяването на войната в Черно море и заплахата, която тя представлява за живота на нашите граждани и за дейността на нашите компании, е неприемлива ситуация", заяви Фидан.

Той съобщи, че по въпроса са отправени необходимите предупреждения към страните. Според него при наличие на необходимата политическа воля и при добросъвестни действия може да бъде намерена обща основа за споразумение. Фидан заяви, че през последния период Турция е засилила усилията си за постигане на споразумение и предприема необходимите инициативи за прекратяване на войната. Позовавайки се на многократно повтаряното от президента Реджеп Тайип Ердоган послание, че „дори най-лошият мир е по-добър от самата война", Фидан заяви: „Турция ще продължи да полага всички усилия за мира."

Той припомни, че след разговорите между Русия и Украйна в Истанбул страните са се доближили значително до подписването на мирно споразумение, но не са успели да го финализират. По думите му Турция многократно е полагала усилия да събере двете страни на своя територия — както публично, така и при закрити врата. Фидан подчерта, че продължаването на войната вреди не само на региона, но и на световната икономика. Той припомни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е посочил руско-украинската война като източник на повишаването на цените на дизеловото гориво. Турският външен министър съобщи, че на страните е било предложено да постигнат разбирателство за ненанасяне на удари по енергийната инфраструктура и да обявят мораториум. По думите му ООН, САЩ, Турция и няколко други държави полагат всички възможни усилия по въпроса.

Фидан посочи, че усилията, насочени специално към Черно море, продължават. „Водим разговори със страните по този въпрос и имаме предложения. Получихме отговори от страните. Работим и за съгласуване на тези отговори и за привеждането им до точка, в която може да бъде постигнато разбирателство", каза той. Фидан заяви още, че през последната година войната се е превърнала от война на изтощение във война на разрушение. „Сега няма място, което да не е обект на удари. С изключение на преднамереното насочване срещу населени места, на практика вече са обект на удари почти всички търговски обекти, инфраструктура и надстройки. Наблюдаваме и постоянно увеличаване на цивилните жертви. Като нация, която познава войната и воденето на война, за съжаление още от самото начало казахме докъде ще доведе тази картина", заяви той.

По думите му ситуацията ще се задълбочава по географски обхват, по използвани методи и по отношение на целите. „Това трябва да спре, за да се предотвратят по-нататъшно разширяване и по-големи бедствия. Мисля, че след четири години и половина война страните също психологически и интелектуално са се доближили до тази точка. Именно тук посредници като нас трябва да намерят правилните магически формули, думи и методи, за да убедят страните да постигнат споразумение", каза Фидан. Той предупреди, че в противен случай цените на енергията, продоволствената сигурност и околната среда ще бъдат изправени пред по-големи рискове, а опасността от разпространяване на войната ще се увеличи.

„От време на време има изявления не само в Черно море, но и в други европейски държави относно възможността войната да се разпространи там. Дай Боже, ние дори не искаме да мислим за това, камо ли да говорим за него. Географското разширяване на войната е последното нещо, което искаме да видим", заяви турският външен министър. По повод войната между САЩ и Иран Фидан заяви, че трябва да бъде осигурено безопасно и свободно преминаване през Ормузкия проток, както и да бъдат прекратени взаимните атаки в държавите от Персийския залив.

Хакан Фидан
Външният министър на Азербайджан Джейхун Байрамов. Снимка правителствена пресслужба
Хакан Фидан
Външният министър на Азербайджан Джейхун Байрамов. Снимка правителствена пресслужба
Хакан Фидан
Външният министър на Азербайджан Джейхун Байрамов. Снимка правителствена пресслужба

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