Япония със $7 млрд. търговски дефицит за 4-и месец при скока във вноса на петрол

Търговският дефицит на Япония е достигнал 1,1 трлн. йени (7 млрд. долара) през август, тъй като скокът в цените на петрола, причинен от конфликта в Близкия изток, доведе до рязко покачване на японския внос, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Това е четвъртият пореден месец на дефицит по външнотърговския баланс на страната, според предварителните данни на министерството на финансите.
Бедната на природни ресурси Япония внася практически цялото количество необходим й петрол. Преди войната в Иран суровината идваше от Персийския залив, през Ормузкия проток, който сега е на практика блокиран заради патова ситуация в конфликта.
Вносът на Япония през август се е повишил с 28 процента спрямо същия месец на миналата година до 11,15 трлн. йени (71,9 млрд. долара) зарадискока в цените на петрола.
Износът е нараснал с 19,3 процента до 10 трлн. йени (64,5 млрд. долара), основно в секторите на компютърните чипове и автомобилите.
По държави или региони износът на Япония за САЩ се е увеличил с 24,9 процента спрямо предходната година, докато вносът от САЩ се е увеличил с 55,2 процента. Износът за Близкия изток е спаднал с 5,2 процента, докато вносът от този регион е намалял с 4,2 процента, а износът за Европа е отбелязал леко повишение от 11 процента, докато вносът е нараснал с 20,4 процента.
Цената на суровия петрол сорт Брент се повиши значително през последната година – от нива над 60 долара за барел до над 100 долара, като през април достигна дори 118 долара за барел.
Сега вниманието е насочено към това, какви мерки биха могли да предприемат САЩ и Япония по отношение на водещите лихви. Изявленията на американския министър на финансите Скот Бесънт бяха широко възприети като натиск върху японската централна банка да повиши лихвите си – ход, който би подкрепил йената.
Напоследък японската валута поевтиня спрямо американския долар, въпреки краткия подем, настъпил благодарение на съвместната интервенция на САЩ и Япония.
Доларът се търгува на ниво от около 155 йени, като някои анализатори очакват той да падне до около или под 150 йени по-късно през годината.
Японската централна банка (Bank of Japan) ще заседава по-късно тази седмица, за да вземе решение относно референтните си лихви, като пазарите очакват повишение до 1,25 процента спрямо сегашния 1 процент.