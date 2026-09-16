"Това бяха най-добрите времена, това бяха най-лошите времена." Така Чарлз Дикенс описва Европа по времето на Френската революция. И това е доста точно описание и на света, в който живеем днес", заяви от Страсбург председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на ЕС.

На тазгодишната реч присъства и канадският премиер Марк Карни, който беше посрещнат от Фон дер Лайен и председателката на ЕП Роберта Мецола.

"Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна към Европа днес, моят извод е следният - състоянието на нашия Съюз е по-силно от когато и да било. Но състоянието на нашия Съюз може да изглежда и толкова несигурно, колкото никога досега", каза Фон дер Лайен.

"Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими. Но и двете са верни. И отразяват тези изключителни времена - тази сложна епоха на огромни възможности и огромни опасности, през която всички държави се опитват да се ориентират".

"В този свят Европа избра да прокара свой собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. И сега се появява една по-силна, независима Европа", допълни германката.

Ето и останалата част от речта ѝ:

Това е Европа, която гарантира своя просперитет. Европа, която се освобождава от токсичната ни зависимост от руските изкопаеми горива. Европа, която се превърна в най-голямата търговска сила на планетата. Европа, която трансформира индустриалната си политика, като същевременно запазва уникалния ни социален модел.



Това е Европа, която е по-способна да се защитава от когато и да било. Европа, която из основи промени подхода си към сигурността на своите територии. Европа, която увеличи разходите за отбрана с близо 80% само през последните пет години.



Това е Европа, която се застъпва една за друга. Както правим, като заставаме до Украйна, докато тя се бори за своето бъдеще и за нашата свобода. Или когато застанахме до Гренландия, когато тя беше заплашена. Или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация са насочени срещу нашите демокрации.



Всичко това доказва едно: Европа е тук за европейците. И че в студената крехкост на днешния свят само Европа може да осигури истински суверенитет на европейците.



И затова, уважаеми членове, това е Европа, с която можем да се гордеем.



В същото време всички знаем какви заплахи са изправени пред нас. Тъй като старите допускания и отношения се разпаднаха, сега се сблъскваме с открито враждебен свят.

На нашия континент бушува и агресивна война, а други войни избухнаха наблизо. Борбата за индустриален капацитет оформя глобалната конкуренция. А битката за разказите се стреми да подкопае доверието в Европа и да парализира нашите демокрации.



Но тревогите на хората не са свързани само с тези големи глобални заплахи. Ефектът от многото кризи се усеща от много европейски семейства, не на последно място заради разходите за живот и жилищата.

Скоростта на промените и технологиите оказва влияние върху работните ни места, прехраната ни и обществото ни. А това има и дълбок ефект върху демокрацията и обществения ни дискурс.



Виждаме това в надигането на крайностите, в упадъка на нюансите - дори в начина, по който се отнасяме един към друг.



Тези реални тревоги се използват като оръжие, за да бъде забит клин между нас. Понякога отвън - и твърде често отвътре.



Но пътят ни е ясен. Да изградим независима Европа, която има силата да действа. Нищо не може да ни отклони от това. Защото в този свят съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците.



Затова изборът ни е ясен. Искаме ли силна и независима Европа, която отстоява ценностите си в този свят? Или искаме да се обединим около европейската си идея, че заедно можем да определяме собствената си съдба? Или ще позволим на демокрациите ни да бъдат подкопавани от прокситата и марионетките на авторитарни лидери?

Независимо дали става дума за ултранационалисти или антиевропейски сили, независимо дали става дума за руска намеса или дезинформация - имената може да са различни, но целта им е една и съща. Те презират нашите ценности и искат да разрушат европейското ни единство.



Затова нека не просто отвърнем на удара, а да се борим заедно за нашата европейска идея.

Нашата икономика устоя на въздействието на войните в Близкия изток по-добре от очакваното. А безработицата е близо до рекордно ниски нива. Но натискът от по-високите цени на енергията и разходите по заемите се усеща от хората и бизнеса.



Ще трябва да направим ясни фискални избори, за да гарантираме фискалната устойчивост, като същевременно защитим инвестициите. Затова ускоряването на европейската икономика е наш приоритет номер едно.



Имаме огромен пазар, индустрия и услуги от световна класа, значителен обем спестявания и една от водещите валути в света. И въпреки това продължаваме да раздробяваме капитала, мрежите и покупателната си способност.



Ето защо, когато поехме управлението, поставихме амбициозен план. Да изградим икономика, в която иновациите и енергията се движат през границите. В която компаниите се конкурират и растат в цяла Европа, а спестяванията финансират нашето бъдеще. Това е логиката на докладите на Драги и Лета. И заедно я реализираме.



Вече имаме политическо споразумение относно пътната карта "Една Европа, един пазар". И заедно можем и трябва до края на следващата година да завършим това историческо преустройство на единния пазар.



В днешната икономика скоростта е от съществено значение. Разрешително или формуляр, присъединяване към електропреносната мрежа или решение за финансиране. Всичко това може да определи къде ще бъде направена една инвестиция. Къде ще бъдат създадени работни места. Трябва да действаме много по-бързо. Ето защо ще представим предложения за допълнително ускоряване на издаването на разрешителни.

Там, където проектите са от стратегически интерес за Европа, трябва значително да ускорим процесите. А там, където административната тежест забавя бизнеса и малките и средните предприятия, трябва също да я намалим драстично.



Знаете, че нашите 12 "Омнибус" предложения намаляват административната тежест с около 17 млрд. евро годишно. Но опростяването не може да бъде улица с еднопосочно движение. Всички нива трябва да поемат своята част от отговорността.

Отдавна говорим за вредите от т.нар. gold-plating - добавянето на допълнителни изисквания при прилагането на европейското законодателство.

Да, даваме всичко от себе си на европейско ниво, за да намалим бюрокрацията. Но сега мисля, че е време държавите членки също да поемат своята отговорност. Ако сме сериозни по отношение на опростяването, се нуждаем и от пакт срещу gold-plating.

Европа не може да остане индустриална сила, ако цените на енергията структурно са твърде високи.

Когато Русия спря газа, ние отвърнахме.

Доставките ни сега са по-диверсифицирани. А ние инвестирахме в произведена у дома чиста енергия - възобновяеми източници и ядрена енергия.



Но след това дойде затварянето на Ормузкия проток. И отново болезнено усетихме цената на общата ни зависимост от вносните изкопаеми горива. От началото на конфликта вносът на изкопаеми горива ни струва допълнителни 90 млрд. евро. Без да е добавена нито една молекула енергия.



Затова трябва да удвоим усилията си за достъпна и произведена у дома чиста енергия. Независимо дали става дума за възобновяеми източници и ядрена енергия. Или за биометан и други източници. Технологично неутрални. Но те трябва да ни осигуряват независимост.



За тази независимост трябва да електрифицираме Европа. Целта ни е до 2040 г. да удвоим дела на електроенергията. Така Европа би могла да намали сметката си за внос на изкопаеми горива с 260 млрд. евро годишно. Но трябва също да гарантираме, че произведеното от нас електричество е достъпно.



Миналата година инсталирахме над 80 GW мощности от възобновяеми източници. Но шест пъти повече мощности все още чакат да бъдат свързани. Ето защо пакетът за електропреносните мрежи е толкова спешно необходим.



Трябва да инвестираме по-бързо. Да ускорим свързването към мрежата. Да развиваме съхранението на енергия. Накратко, нека направим бъдещето на Европа електрическо.



Можем да намалим цените на енергията, да инвестираме и да правим повече иновации, да реформираме икономиките си. Но всичко това се подкопава, ако нашите компании не се конкурират при равни условия.



Търговският ни дефицит с Китай вече е 1 млрд. евро - на ден. Той достигна повратна точка. Някои казват, че се задава втори „китайски шок". Но той вече е тук. Виждаме го в нашите общности и фабрики в целия Съюз. Той води до деиндустриализация в индустриалните центрове на Европа. Това е неустойчиво.



И затова водим диалог с Китай за балансиране на търговските ни отношения. Но този диалог вече трябва да доведе до резултати. По-слабото вътрешно търсене в Китай означава, че той също се нуждае от европейския ни пазар. Така че и в наш интерес, и в интерес на Китай е да работим заедно за намиране на решения.



Нека бъда ясна - ще използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да балансираме отношенията си. Думите са добри. Но действията са по-добри.



И има още нещо. Все още имаме твърде много опасни зависимости. Зависимостта ни от Китай за много критични суровини е над 80%. За някои редкоземни елементи тя е 90%. Направихме много. Но не сме единствените, които се опитват да диверсифицират. Трябва спешно да закупим и да изградим резерви.



Нито една държава не може да направи това сама. Затова трябва да мислим по-мащабно. Ето защо ще създадем нова Европейска корпорация за критичните суровини. Тя ще ни помогне да получаваме и складираме това, от което се нуждаем. За електромобили, чипове и батерии, чисти технологии и отбрана. И за много повече.



От това зависи не само нашата индустрия. От него зависят и нашата независимост и сигурност.

Това ме води до последната ми точка - финансирането. Трябва да създадем условия нашите компании да привличат инвестиции и да растат. Ето защо работата ни по Съюза на спестяванията и инвестициите е толкова важна.



Но развитието на капиталовите пазари отнема време. А нуждите на нашите компании са неотложни. Нуждаем се от банкова система, създадена за растеж - не само за стабилност.

Ето защо ще представим нов банков пакет, насочен към опростяване и преодоляване на фрагментацията. Знаем, че търсенето на капитал е налице. Но се нуждаем от по-голям капацитет и по-голяма готовност за поемане на риск.



Нашите стартъпи в областта на дълбоките технологии са на път да привлекат рекордни инвестиции от рисков капитал през 2026 г. Ето защо миналата година обявих новия фонд Scaleup Europe.

Една година по-късно вече са направени първите инвестиции. В компании като ICEYE. ICEYE е основана от двама млади европейци - Рафал от Полша и Пека от Финландия.

Те се срещат за първи път по програмата "Еразъм" преди около 15 години. Заедно основават технологичен стартъп. Разработват идеята си около сателитните изображения. Получават финансиране по „Хоризонт". Доказват технологията си. Разрастват се с частни инвестиции. А днес са сред водещите в света компании за космически технологии. С офиси във Финландия, Полша, Испания и Гърция.



Историята на ICEYE показва, че Европа е домът на иновациите. И че можем отново да разпалим предприемаческия дух на Европа.



За мен е удоволствие, че основателите са с нас днес. Рафал и Пека, вие сте истинска европейска история на успеха.

Това са икономическите основи на Европа. Но бъдещият ни просперитет и сигурност ще зависят в огромна степен от начина, по който управляваме повратните точки на нашето време - изменението на климата и изкуствения интелект.



Що се отнася до изменението на климата, това лято беше лято на истината. Почти нито една част от нашия континент не беше пощадена. Във Високите Фенски блата в Белгия торфището, формирало се в продължение на векове, изгоря и се превърна в пустош от пепел.



Пламъците бушуваха от планините на Ирландия до островите на Гърция и Хърватия. В Алпите древните ледници се оттеглят всеки ден все повече.

Последиците от всичко това са просто опустошителни - 660 000 хектара изгоряха до основи. Загубени бяха около 12 млн. тона реколта.

Ключови реки като Дунав, Рейн и Гарона изчезват пред очите ни.



Над 35 000 допълнителни смъртни случая по време на горещите вълни. Домове за възрастни хора и болници, опасно прегрели. И всичко това е само предвестник.



Това бяха най-горещите летни месеци досега - но вероятно най-хладните от годините, които предстоят.



Науката е категорична: Европа се затопля с два пъти по-бързи темпове от света като цяло. Разбира се, преходът е сложен. И ще трябва да се адаптираме и да се учим в движение.



Но няма съмнение - Европа може, трябва и ще продължи да следва своите климатични цели.

Това не е въпрос на смекчаване на последиците или адаптация. Нуждаем се и от двете. И те трябва да се подсилват взаимно. Това е единственият начин да постигнем климатична устойчивост. Но трябва драстично да засилим готовността си.



Следващия месец ще представим нова рамка за климатична устойчивост. Ще определим 100-те най-уязвими територии в Европа. И ще оценим рисковете - и на кое ниво трябва да бъдат управлявани.

Това ще ни даде подход, обхващащ цялото общество - чак до местното ниво, където адаптацията е най-важна. И ще има за цел да превърне Европа в лидер в технологиите за адаптация - огромен нововъзникващ пазар.



Независимо дали става дума за устойчиви на суша култури, предотвратяване на наводнения или енергийно ефективно охлаждане. Европа вече е лидер. И трябва да се възползваме от този пазар.



Днес само около 25% от загубите при природни бедствия в Европа са покрити от частно застраховане. Това означава, че твърде често националните бюджети се превръщат в застраховател от последна инстанция.



Трябва да предприемем действия, за да затворим тази празнина. Ето защо Комисията ще създаде Алианс за климатично застраховане.

Не може да повторим това лято. Ето защо скоро ще представим и Европейски план за горещите вълни.



Нуждаем се от по-добри системи за ранно предупреждение и по-добра готовност на здравните системи. Нуждаем се от адаптация на градската среда и охлаждане. И трябва да подкрепим най-уязвимите.



Втората точка е свързана с водната и продоволствената сигурност.



Знаем за рисковете, свързани с недостига на вода и веригите на доставки. И въпреки това европейските тръбопроводи губят почти един литър на всеки четири литра. Най-вече заради течове. Каква загуба. Затова ще представим нова европейска инициатива за водата. Защото водата е ценна. За нашата индустрия - и за продоволствената ни сигурност.



На културите им е нужна вода, за да растат, а на добитъка - за да оцелее. От нея зависят цели реколти. Ето защо ще направим предложения за подобряване на управлението на риска и за преодоляване на празнината в застраховането.

За пореден път европейските земеделски производители се изправиха пред предизвикателството на това безкрайно лято.



Европейските земеделски производители са най-добрите в света. И ние ще ги подкрепяме на всяка крачка.



Следващата точка е свързана с горските пожари. Те стават все по-интензивни, по-чести и обхващат все по-големи територии.



Толкова се гордея с реакцията на Европа. С нашите европейски ресурси, които летят над целия континент. Но очевидно трябва да мислим по-мащабно. И да се учим по-бързо.



Ето защо помолихме някои от най-високопоставените пожарникари и служители на службите за спешна помощ в Европа да ръководят тази работа. Те ще разгледат всички аспекти на готовността и превенцията. От гражданско-военната координация до необходимостта от нови способности. И ги помолих да направят предложения, включително за бъдещ европейски флот за гасене на пожари.



Нашите аварийни екипи спасиха безброй животи и домове само през тази година. Има една история, която бих искала да разкажа. Това е историята на датския пилот Руне Киндал.



Страстта му към летенето го отвежда по целия свят. Той се установява в малкия канадски град Терас. Става един от най-опитните граждански пилоти в страната. Но Руне иска да постави таланта си в служба на по-голяма кауза. Затова се връща в Европа, за да помага в борбата с горските пожари на целия континент.



През юли той изпълнява множество успешни мисии в Гърция. След това е трябвало да си вземе заслужена отпуска. Но извънредната ситуация стихвала. Затова Руне решава да остане.

Няколко дни по-късно той попада в трагичен инцидент заедно със своя офицер за връзка при гасенето на пожари. И Руне, и офицерът загиват. Те загинаха като герои.

Помолих майката и братята на Руне да се присъединят към нас днес като специални гости. Скъпа Маргит, скъпи Туе, скъпи Кааре, За нас е чест да сте тук. Руне даде живота си, за да спасява други. Днес цяла Европа признава дълга му.

Втората повратна точка на нашето време е изкуственият интелект.



Изкуственият интелект бързо се превръща във фундаментална част от нашата икономика и сигурност. Позицията на Европа е ясна. Искаме да използваме максимално потенциала на изкуствения интелект, за да подобрим обществото си, качеството си на живот и производителността си.



Аз съм оптимист, че изкуственият интелект има потенциала да бъде от полза за човечеството - ако го направим правилно. Но както всяка мощна нова технология, ИИ носи със себе си баланс между възможности и рискове. Ако не се справим с тези рискове, никога няма да можем да отключим възможностите на ИИ.



С усъвършенстването на водещите модели тези рискове излизат на преден план.



Разработваните модели ще позволят хакерски атаки на ниво, което никога не сме смятали за възможно. И скоро те ще бъдат в ръцете на противници, които виждат света по много различен начин от нас.



В същото време опасностите от самоусъвършенстващи се модели стават все по-очевидни. Инциденти, при които агенти с изкуствен интелект излизат извън своята среда или вмъкват зловреден код, са само бегъл поглед към това.

След инцидента с Hugging Face разработчиците бият тревога. А изпълнителните директори на най-напредналите компании ни казват, че е време да забавим темпото при самоусъвършенстващите се модели. Да ограничим скоростта на развитие на водещите модели.



Ако хората, които разработват технологията, са категорични, тогава и ние трябва да бъдем. Законът за изкуствения интелект, разбира се, е ключов инструмент за създаване на предпазни рамки. И той поставя Европа в позиция да оформя глобалните усилия за справяне с това.



Затова ще засилим сътрудничеството с партньори, които споделят нашите възгледи, като Канада, Обединеното кралство и други. Искаме да работим заедно по оценката и проверката на моделите, ранното предупреждение, сигурността на ИИ и много други области.



И ще поканя основните разработчици на разговор за това как можем да подкрепим продължаващите усилия на индустрията за контролиране на темпото на развитие.

Вярно е също, че Европа ще се нуждае от собствени способности - по-специално за защита на националната си сигурност.

Трябва да останем в надпреварата. Защото това е от решаващо значение за нашата независимост. Затова трябва драстично да увеличим изчислителния си капацитет. И ще изложим идеите си как да постигнем това по чист и ефективен начин.



Ще разработим и нови начини за използване на публични и частни средства за инвестиции в най-обещаващите европейски стартъпи и компании.