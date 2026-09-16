Мазонакис говорил за предполагаема заплаха за живота си в последното си интервю

Изявление на Йоргос Мазонакис от последното му телевизионно интервю отново привлече вниманието след смъртта му. В специалното издание на предаването „Тет-а-тет", излъчено през юли 2026 г., певецът разказва, че негов адвокат го е информирал за предполагаем документ в Посолството на САЩ в Атина, в който се споменавал план за убийството му.

Мазонакис не представя самия документ и по време на разговора не изглежда да придава особена тежест на твърдението. Към момента няма публично потвърждение от американското посолство, гръцката полиция или прокуратурата, че такъв документ съществува.

През последните години от живота си певецът беше въвлечен в няколко сериозни конфликта. Най-широко отразен остана спорът със семейството му и особено със сестра му Васо Мазонаки, която дълго време участвала в управлението на професионалните и финансовите му дела. Между страните имаше разногласия, свързани с фирми и недвижими имоти.

Напрежението се задълбочи след принудителното му настаняване в психиатричната болница „Дромокайтио" през август 2025 г. Мазонакис публично оспори необходимостта от хоспитализацията, докато близките му заявиха, че са действали от загриженост за неговото здраве.

Широк обществен отзвук предизвика и конфликтът му със собственика на нощния клуб „Пиретос" Танасис Папагеоргиу. Певецът потърсил съдействие от отдела за борба с изнудването, твърдейки, че срещу него е упражняван натиск. Папагеоргиу отрече обвиненията и на свой ред предяви финансови претенции.

Тези спорове обаче не представляват доказателство за заплаха срещу живота на Мазонакис и не дават основание конкретни лица да бъдат свързвани със смъртта му.

Официалното разследване остава съсредоточено върху медицинската процедура, действията на двамата обвиняеми лекари, използваната апаратура, повикването на Спешна помощ и възстановените цифрови данни. Адвокатът на семейството поиска случаят да бъде разследван като възможно убийство при евентуален умисъл.

Поради липсата на независимо потвърждение думите за предполагаем документ в американското посолство трябва да се разглеждат единствено като твърдение на самия певец, което подлежи на проверка, а не като доказателство за заговор или връзка със смъртта му.