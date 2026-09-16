Над 230 мигранти откриха на остров Крит

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Над 230 мигранти бяха открити в района на остров Крит вчера, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Според властите през вчерашния ден 231 мигранти са достигнали териториалните води на Гърция с малки плавателни съдове, тръгвайки от Северна Африка.

Гръцката брегова охрана съобщава, че две групи мигранти са открити южно от остров Крит, а две други са засечени при проверки на бреговата линия.

Крит се превърна в основен маршрут за мигрантите от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка към Гърция в търсене на по-добър живот в Европа, посочва "Катимерини". През тази година близо 14 000 мигранти са достигнали бреговете на Крит, тръгвайки от източната част на Либия. Броят на нелегалните мигранти, пристигнали тази година на територията на цяла Гърция, е близо 26 000, посочва гръцкото издание.

Според данни на ООН броят на мигрантите, преминали в Гърция, е най-големият в рамките на Европейския съюз.

През миналата година в Гърция са пристигнали близо 49 000 нелегални мигранти, допълва изданието.