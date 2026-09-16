ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Управляващите диктуват на Сметн...

Времето София 22° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23568218 www.24chasa.bg

Над 230 мигранти откриха на остров Крит

1484
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Над 230 мигранти откриха на о-в Крит.

Над 230 мигранти бяха открити в района на остров Крит вчера, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Според властите през вчерашния ден 231 мигранти са достигнали териториалните води на Гърция с малки плавателни съдове, тръгвайки от Северна Африка.

Гръцката брегова охрана съобщава, че две групи мигранти са открити южно от остров Крит, а две други са засечени при проверки на бреговата линия.

Крит се превърна в основен маршрут за мигрантите от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка към Гърция в търсене на по-добър живот в Европа, посочва "Катимерини". През тази година близо 14 000 мигранти са достигнали бреговете на Крит, тръгвайки от източната част на Либия. Броят на нелегалните мигранти, пристигнали тази година на територията на цяла Гърция, е близо 26 000, посочва гръцкото издание.

Според данни на ООН броят на мигрантите, преминали в Гърция, е най-големият в рамките на Европейския съюз.

През миналата година в Гърция са пристигнали близо 49 000 нелегални мигранти, допълва изданието.  

Над 230 мигранти откриха на о-в Крит.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание