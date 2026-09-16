САЩ обвиниха петима за участие в руска мрежа за убийства и атаки

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Американските власти обвиниха петима души за участие в руска разузнавателна мрежа, свързана с планиране на убийства и атаки в различни държави, включително в САЩ. Това става ясно от съобщение на прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк.

Обвинителният акт беше разсекретен от прокуратурата. Според него мрежата е действала най-малко от 2024 г. Тя е набирала хора за наблюдение на набелязани лица и за извършване на убийства.

Обвиняемите са руснаците Юрий Храмеев и синът му Кирил Храмеев, кубинците Оемис Ромагоса Дурути и Яйдел Делгадо Суарес, както и венецуелецът Ангел Едуардо Кастро. Според американските власти те са работили за руските разузнавателни служби. Всички са на свобода.

Прокуратурата твърди, че през тази година мрежата е привлякла човек, живеещ в САЩ. Той е трябвало да наблюдава руски дисидент. След това е трябвало да бъде извършено убийство.

На наетия човек били изпратени два адреса. Дадени му били и инструкции за наблюдението. За задачата му били обещани между 1000 и 1500 долара.

По-късно Яйдел Делгадо Суарес и Ангел Едуардо Кастро предложили 40 000 долара за убийството на набелязания човек. Той отказал да го извърши лично. Тогава двамата го попитали дали познава някого, който може да го направи.

Според обвинението Суарес заявил, че има хора в Мексико, които могат да извършат убийството. Той се опитал да привлече и други хора в САЩ за наблюдение и нападение срещу потенциални цели.

Американските власти твърдят, че подобна схема е била подготвяна и в Литва. Кирил Храмеев наел американски гражданин, който трябвало да заснеме адрес на набелязан човек. За това му били обещани 200 долара.

След това Юрий Храмеев предложил около 25 000 долара за убийството. Според прокуратурата той посочил няколко възможни начина за извършване на нападението.

След отказа на американския гражданин да убива му била предложена друга задача. Тя включвала подпалване на склад или електрическа подстанция.

Според обвинението Храмеев заявил, че целта е да бъдат атакувани държави, които подкрепят Украйна.

Прокуратурата твърди още, че мрежата е организирала операции в Европа. Сред тях са атаки в Чехия и Литва. Оемис Ромагоса Дурути е координирал пътувания и логистика за участници в тези операции, твърдят американските власти.

Петимата са обвинени в заговор за финансиране на тероризъм. Това обвинение предвижда максимално наказание от 20 години затвор.

Юрий Храмеев, Суарес и Кастро са обвинени и в заговор за убийство срещу заплащане. Максималното наказание по това обвинение е до 10 години затвор.

Американските власти посочват, че обвиненията са само твърдения. Петимата обвиняеми се считат за невинни до доказване на вината им в съда.

Разследването е извършено от ФБР с участието и на други американски служби. Прокуратурата заяви, че ще продължи да преследва опити на чужди разузнавателни служби да организират насилие на територията на САЩ.