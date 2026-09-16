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Инфлацията във Великобритания скочи до 3,1% през август заради поскъпването на енергията

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Инфлацията във Великобритания скочи до 3,1% през август заради поскъпването на енергията. СНИМКА: PIXABAY

Инфлацията във Великобритания се е ускорила до 3,1 на сто през август на фона на поскъпването на енергията, предаде Си Ен Би Си, съобщи БТА.

Повишението, което отговаря на очакванията на икономистите, бележи преминаване на инфлационния темп над прага от 3 процента за първи път от март.

Националната статистическа служба на страната посочи, че скокът се дължи до голяма степен на нарастващите цени на моторните горива.

Средната цена на бензина във Великобритания се е повишила с 9,1 пенса (0,12 д.) на литър между юли и август, отбелязва статистическото ведомство, като средните цени достигнаха най-високото си ниво от ноември 2022 година. Междувременно средните цени на дизеловото гориво се повишиха с 14,2 пенса на литър през август.

Инфлацията в страната се ускори до 2,9 процента през юли, след като регулираният от правителството таван на цените на енергията беше значително повишен.

Инфлацията във Великобритания скочи до 3,1% през август заради поскъпването на енергията. СНИМКА: PIXABAY

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