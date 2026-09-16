Брюксел се готви за ежегодния "Ден без автомобили" на 20 септември

Брюксел се подготвя за ежегодния "Ден без автомобили". На 20 септември целият район Столичен Брюксел ще бъде временно затворен за движение на моторни превозни средства, предаде агенция Белга, съобщи БТА.

В периода от 9,30 до 19 ч. движението по пътищата ще бъде разрешено само за определени превозни средства, сред които градския транспорт, такситата, туристическите автобуси, службите за спешна помощ, автомобилите на комуналните служби, дипломатическите автомобили и превозните средства на хора с увреждания, притежаващи необходимото разрешително за паркиране. За всички останали шофьори движението ще бъде забранено. Навсякъде ще бъде въведено и ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Възможни са затруднения в движението преди 9,30 и след 19 ч. В някои квартали улиците ще останат затворени за по-дълго заради планирани събития.

Желаещите да пътуват до Брюксел с автомобил могат да използват буферните паркинги. Паркингът в района на Хейзел разполага с места за около 8000 автомобила, като цената е 12 евро на ден. Някои паркинги бъдат безплатни в този ден. Останалите буферни паркинги са с по-ограничен капацитет.

Градският транспорт ще бъде подсилен. Повечето линии на метрото, трамваите и автобусите ще бъдат безплатни за деня. Безплатно ще бъде и пътуването с автобусите на оператора на градския транспорт във Фландрия, в рамките на Брюксел.

На велосипедистите и пешеходците се напомня да спазват правилата за движение. Светофарите, пътните знаци, указанията и правилата за предимство остават в сила. Тунелите ще бъдат напълно затворени, като достъпът до тях ще бъде забранен за велосипедисти и пешеходци.

За "Деня без автомобили“ са планирани множество събития. Тази година акцентът пада върху 50-годишнината на метрото. Посетителите могат да разгледат депото или да участват в специална викторина по случай годишнината.

На 20 септември Столична община, „Център за градска мобилност" ЕАД и Посолството на Кралство Дания организират градско велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността 2026.

От 16 до 22 септември столицата се включва в Европейската седмица на мобилността – инициатива, която насърчава по-устойчивото, достъпно и удобно придвижване в градовете.