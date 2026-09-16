Мецола преди годишната реч на Фон дер Лайен: Днес е важен ден за Европа

"Днес е важен ден за Европейския парламент. И за Европейския съюз, тъй като днес е най-значимият момент в нашия годишен календар - представянето на доклада за състоянието на Съюза", коментира от Страсбург председателката на ЕП Роберта Мецола преди годишната реч на шефката на ЕС Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

И допълни: "Това е и моментът, в който депутатите могат да обсъждат, да задават въпроси и да изискват отговори. От гледна точка на Европейския парламент нашите изисквания са доста ясни. На първо място, очакваме категорични изявления относно конкурентоспособността – как да се задържат разходите на ниско ниво, но в същото време как ще се състезаваме и ще се издържаме сами".

"На второ място, по отношение на сигурността – как ще гарантираме, че външните ни граници са сигурни и че нашите граждани се чувстват в безопасност в Европейския съюз", каза още Мецола.

А "на трето място, по отношение на климата, особено след това, което видяхме през последните месеци, трябва да се уверим, че сме подготвени, по-добре подготвени за екстремни метеорологични явления на нашия континент", каза още малтийката.

"И на четвърто място, по отношение на социалната програма. Как можем да направим живота по-достъпен за нашите граждани? Това е, което искат нашите граждани. Те искат животът им да бъде по-безопасен, искат да бъде по-достъпен и искат да бъде по-справедлив", допълни още тя.

"Ние сме особено горди, че министър-председателят на Канада Марк Карни е тук. Той ще присъства на днешното изказване за състоянието на Съюза. А утре ще се обърне към членовете на Европейския парламент. Това изпраща силни послания", коментира още Мецола.

"Ние представяме Европа като геополитически актьор. Искаме да укрепим и да задълбочим отношенията си с приятели по целия свят, както в областта на търговията, така и със страни, които споделят нашите ценности, които ценят демокрацията, които гледат напред към един по-взаимосвързан свят", каза още шефката на ЕП за визитата на канадеца.

И допълни: "Сигурна съм, че както днес с министър-председателя Карни, така и с отделни членове на тази зала, а утре и пред целия Парламент, той ще предостави точно това послание".