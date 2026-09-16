Борсовата търговия в Европа започна с растеж

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Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в началото на търговията днес след две сесии на спад на фона на поевтиняването на петрола, което засили апетита за поемане на рискове преди решението на Управлението за федерален резерв на САЩ по-късно днес, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В Лондон FTSE 100 прибави 0,4 на сто до 10 700,51 пункта.

Франкфуртският DAX е нагоре с 0,47 на сто до 25 522,29 пункта, а в Париж CAC 40 нарасна с 0,48 на сто до 8118,24 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 се повиши с 0,48 на сто до 637,24 пункта.