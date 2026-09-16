Руските сили поразиха пътнически влак, пътуващ от Киев за Николаев

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Руските сили поразиха пътнически влак №122, пътуващ от украинската столицата Киев за град Николаев, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението Телеграм на украинските държавни железници "Укрзализница", съобщи БТА.

“Днес влак №122 Киев - Николаев бе подложен на атака. Благодарение на ранното предупреждение от отдела за наблюдение на "Укрзализница" екипът в локомотива и персоналът на композицията, както и пътниците, бяха евакуирани", се казва в изявлението.

Било е организирано извозване с автобуси, съгласувано с Николаевската областна военна администрация.